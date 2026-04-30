Universidad de Chile ultima detalles para enfrentar este sábado a Deportes La Serena, como visita, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa de la Liga. Los azules vienen de derrotar a la Católica en el Clásico Universitario y esperan seguir por el camino del triunfo, y con urgencia.

En la Copa de la Liga la U es tercera en su grupo con 4 puntos y necesitar dar caza a Audax Italiano y Unión La Calera, ambos con seis unidades. Sólo uno clasifica a la siguiente fase.

En la rueda de prensa oficial del torneo, el entrenador Fernando Gago manifestó que “la importancia que tiene que darse a la Copa de la Liga es total. Es un torneo que te da una oportunidad linda de competir y clasificar a una copa internacional, y también lo que representa esta institución: la obligación de ganar todos los torneos“.

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Gago promete el mejor plantel de la U disponible contra La Serena

“Veremos en el plantel quiénes están disponibles y en base a eso veremos qué jugadores iniciarán el partido. Pero la importancia que le damos es la que debe ser. Tenemos tres partidos para tratar de clasificar y de ahí ver para qué estamos“, agregó.

La U se vuelve a encontrar con La Serena: Gago pone el foco en recuperar terreno y clasificar en la Copa de la Liga.

Consultado por la condición de Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, Gago expuso que “tenemos un día más para ver quiénes están disponibles. Charles ya jugó el otro día, casi 35 minutos. Sigue en la puesta a punto“.

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“No tengo decidida la formación y el análisis siempre lo hago puertas adentro para no dar información. A partir de eso trataremos de encontrar un buen ritmo de partido. La Serena es un rival bien trabajado, pero sabemos dónde nos pueden lastimar y dónde los podemos lastimar nosotros“, sentenció el DT de la U.

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El Chuncho visita a La Serena este sábado 2 de mayo desde las 15:00 horas en el estadio La Portada, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa de la Liga.