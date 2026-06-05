El técnico Fernando Gago tiene importantísimas bajas para un duelo decisivo, por lo que ya mueve las fichas por un triunfo.

Universidad de Chile trabaja a toda máquina en la preparación del partido ante Audax Italiano, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa de La Liga 2026, del domingo en el Estadio Nacional.

Los azules están obligados a derrotar a los itálicos y poner toda la esperanza para que Deportes La Serena haga lo mismo con Unión La Calera, lo que les daría el paso a las semifinales.

Por lo mismo, ante importantes bajas, es que el técnico Fernando Gago ha ido moviendo jugadores para encontrar su formación estelar, donde ya anuncian que tendrá varias sorpresas.

En ese sentido, tendrá que suplir a los lesionados Matías Zaldivia y Marcelo Díaz, que están en recuperación, además de Fabián Hormazábal y Agustín Arce que están con la selección chilena, donde suma a Israel Poblete con una gripe.

Fernando Gago tiene importantes bajas para la Copa de La Liga. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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La U prueba cuatro cambios para enfrentar al Audax Italiano

Fue el periodista Marcelo Díaz, en el programa “Pelota Parada”, quien entregó detalles de la formación que trabaja Fernando Gago con Universidad de Chile, debido a las ausencias.

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“Mañana último entrenamiento, Israel Poblete superó dolencias físicas pero está con una gripe, prácticamente fuera del partido, al igual que Zaldiva y Chelo Díaz”, destacó.

Eso no es todo, porque se la juega con que la dupla de centrales mantendrá a Bianneider Tamayo en compañía del retornado Nicolás Ramírez, además que dispondrá del ingreso de Javier Altamirano y Lucas Assadi.

La probable formación de la U será con Gabriel Castellón en portería; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales en la defensa; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Javier Altamirano en los volantes; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas y Lucas Assadi.

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