El técnico de los azules saben que no dependen de sí mismos en la Copa de La Liga, por lo que pueden quedar eliminados el domingo.

Universidad de Chile vivirá una prueba de fuego cuando enfrente a Audax Italiano el domingo por la Copa de La Liga, buscando un milagro para clasificar a las semifinales del torneo.

Esto, porque los azules necesitan ganar su partido, pero, además, que La Serena (sin triunfos en el campeonato) derrote a Unión La Calera en el estadio La Portada.

Por lo mismo, habrá presión ante el que puede ser el primer fracaso de Fernando Gago en la U, además de estar preocupado en todo momento en lo que pasa en la otra cancha.

“Sí, al no depender de nosotros tenemos que pensar en ganar nuestro partido, eso es lo que trabajamos. A partir de eso dependeremos de otros resultados, pero la cabeza solo tiene que estar en nuestro partido”, explicó el argentino.

Fernando Gago asume el desafío con la U en la Copa de La Liga. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

ver también Los motivos por los que Fernando Gago desplazó a Franco Calderón en U de Chile: “Perdió protagonismo”

“Todos jugamos para ganar, pero es competencia”

Fue en la conferencia de prensa previo al duelo de Universidad de Chile ante Audax Italiano por la Copa de La Liga, que se puso sobre la mesa la palabra fracaso.

Publicidad

Publicidad

Anticipando que si no se dan los resultado será la primera decepción de Fernando Gago con los azules, más allá de que no disputó bajo su mandato todos los partidos.

“Me han escuchado hablar de estas situaciones, lo he vivido en lo personal en un montón de cosas. En fútbol todos jugamos para ganar, pero es una competencia, el objetivo lo tenemos claro desde que llegué, que es competir en todos los torneos y a partir de eso los objetivos son claros”, explicó.

“Si no se cumplen, serán no cumplidos, pero trabajamos, insistimos en cada partido. Cada partido es una revancha. No nos quedamos con lo bueno y con lo malo, creo en intentar para que el equipo tenga su rendimiento máximo”, profundizó.

Publicidad

Publicidad

Revisa las declaraciones de Fernando Gago en la U: