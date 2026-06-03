Desde el arribo del entrenador argentino perdió protagonismo y sólo lo utiliza en caso de emergencia: acá la historia que desencadenó su salida.

Desde el arribo del técnico Fernando Gago en Universidad de Chile hay un jugador que perdió todo tipo de protagonismo, luego de ser titular indiscutido con Gustavo Álvarez y Francisco Meneghini.

Franco Calderón ha estado en la mira del ex Boca Juniors, por lo que le ha dado la confianza a Matías Zaldivia con Nicolás Ramírez, más allá que ocupó a Calderón los últimos dos partidos por emergencia.

En ese sentido, hay teoría que significaron que el “Chaco” no sea considerado por Gago, donde revelan que la más importante tiene que ver con el estilo de defensor que no va en la línea del técnico.

Franco Calderón ha sido titular de emergencia los dos últimos partidos en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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El juego con los pies es el gran problema de Calderón

Así lo hizo saber el diario La Tercera, quienes contaron la verdad de la distante relación de Fernando Gago con Franco Calderón en Universidad de Chile, lo que le costó el puesto.

“Por lo mismo, la continuidad de Calderón en la U se ve muy lejana. La razón de su pérdida de protagonismo se basa en que a Fernando Gago le gustan los futbolistas que tengan un buen juego con los pies para poder elaborar las salidas desde el fondo sin sufrir complicaciones”, explican.

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En la misma línea confirman que “en ese sentido, quien gana puntos en la posición es Nicolás Ramírez“, quien ha sido el titular y tomado el puesto con Gago al mando.

Fernando Gago se inclina por la dupla de Nicolás Ramírez con Matías Zaldivia. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Los pocos minutos de Calderón tras el arribo de Gago a la U

Franco Calderón acumula 15 partidos jugados en esta temporada con Universidad de Chile, donde desde el arribo de Fernando Gago fue suplente en la gran mayoría de ellos.

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En la Liga de Primera, de los 14 partidos que van de competencia, no ha estado en tres de ellos: dos como suplente y no se movió de la banca y otro por una lesión muscular.

En la Copa de La Liga se han disputado cinco fechas, donde en una de ellas no vio acción. ¿Coincidencia? Para nada, porque fue en el estreno de Gago en la U donde no se movió del banco.

Una situación que marca al técnico de la U y que no va en la línea del juego del defensor, más allá que las últimas dos fechas fue titular por las ausencias de Zaldivia y Ramírez.

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