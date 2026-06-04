Marko Biskupovic, el chileno subdirector deportivo del club más grande de Rusia, abordó el progreso del Pibe, las mejorías que ha tenido en la presión y también descartó tajante la salida de Esequiel Barco de vuelta a Argentina.

Pablo Solari dio la vuelta al mundo después de la consagración que tuvo Spartak Moscú en la Copa de Rusia. El Pibe tenía el trofeo en sus manos cuando literalmente estalló la parte de abajo. “Uyuyui”, exclamó alguien que grabó la escena con un teléfono celular.

El atacante argentino llegó al cuadro más grande del fútbol ruso procedente de River Plate, previo pago de 10 millones de euros. De hecho, Colo Colo ganó más de 8 millones de dólares sólo gracias al oriundo de Arizona, que terminó esta campaña con 11 goles y siete asistencias.

Por lo mismo, Marko Biskupovic ha sido testigo del progreso en el nivel de Solari. “Pablo llegó en invierno de la temporada pasada. Y al principio lógicamente a cualquier jugador le cuesta adaptarse a una liga tan física como esta”, apuntó a RedGol el subdirector deportivo del Spartak Moscú.

“Los laterales que enfrenta no son los mismos que enfrentaba en Argentina. Todos son muy buenos físicamente. Marcar diferencia acá como en Argentina es distinto. Pablo esta temporada creció mucho en números, confianza y juego”, apuntó Biskupovic.

¿En qué aspectos crees que progresó más?

Lo que entrega al equipo en ofensiva, pero también en el aspecto defensivo. El DT nuevo hace mucho énfasis a la presión, a la responsabilidad defensiva y Pablo en ese aspecto es top. Sus numeros físicos son muy buenos, todos estamos muy contentos con él.

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Biskupovic, la anécdota de la copa rota por Pablo Solari y el futuro de Esequeiel Barco en Spartak Moscú

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Pablo Solari dejó un momento que hizo reír a propios, ajenos, excompañeros, amigos, familiares y más de algún hincha del Spartak Moscú. Esa copa rota en un video que se viralizó mundialmente le motivó más de alguna broma. Como la del atacante de la Fiorentina Lucas Beltrán.

“Paga la copa”, le dijo el exariete de River Plate al Pibe Solari. Por supuesto que en el club quedó todo como una buena anécdota. El título es un hecho y ni siquiera el trofeo roto lo arruinará. “En realidad no sé qué pasó”, comentó Marko Biskupovic.

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¿Y perdieron el premio?

Creo que habían dos copas. Me imagino que la harán de nuevo. No me cabe duda. Todos los jugadores se fueron de vacaciones y más allá de la euforia de los primeros días y la semana que pasó del triunfo, ahora todos pensamos en contratar buenos jugadores y partir la liga de la mejor manera. Nuestra obligación siempre es estar allá arriba.

Otro de los ex River Plate que milita en el Spartak Moscú es Esequiel Barco, quien para Bisku es diferente a Solari. “Es un jugador más anárquico, tiene otras fortalezas. Lo que hace que él marque diferencia es su talento innato de poder girar, controlar de espalda, ir hacia adelante, regatear, meter pelotas en profundidad”, describió el otrora zaguero central de Católica y La Serena.

“Si bien los jugadores están más preparados para seguirlo, marcarlo o no dejarlo girar, él siempre se la rebusca. Si no es el mejor jugador de la liga pega en el palo. Está en el top 3, le entrega mucho al club. Es muy importante“, sentenció el subdirector deportivo.

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Dicen en Argentina que Barco vuelve a Independiente por razones personales, ¿es así?

No. Tenemos la mejor comunicación con él y su agente. Como es tan buen jugador, siempre nos pasa lo mismo en cada ventana de transferencias. Hay rumores y los clubes lo quieren de vuelta. No sólo con Argentina, nos pasó con Brasil. Pero Esequiel está muy contento acá y tiene contrato vigente. Todos estamos muy contentos con él, está muy cómodo con el entrenador nuevo. (N. de la R: el español Juan Carlos Carcedo).

Esta imagen de Barco en Independiente no se repetirá tan pronto. (Buda Mendes/Getty Images).