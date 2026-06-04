Este exgerente de selecciones en la Roja apostó sus fichas por el oriundo de Hijuelas que brilla en Dinamarca como el más proyectable.

Marko Biskupovic le puso fin a su trabajo en la Roja para emigrar al Spartak Moscú de Rusia, aunque años antes había trabajado como ojeador en Sudamérica del Midtjylland, el mismo club donde juega Darío Osorio. La Superliga danesa tiene al oriundo de Hijuelas desde agosto de 2023.

En una entrevista con RedGol, Biskupovic contó sobre su trabajo en los Lobos de Herning, donde Osorio es figura. “Me sirvió, aprendí mucho ahí. Pero también es un poco de todo. En la selección partí haciendo lo mismo”, recordó el otrora zaguero central de Universidad Católica, Deportes La Serena y el FF Kalmar de Suecia.

“Muchos estudios y cosas que hice para complementar, un master en Big Data ligado al fútbol y un montón de cosas más que uno hace para estar preparado para una oportunidad así”, aseguró el subdirector deportivo del cuadro más grande del balompié ruso.

Marko Biskupovic fue Jefe de scouting, secretario técnico y gerente de selecciones nacionales de la Roja. (Foto: Linkedin).

Si tuvieras que elegir al jugador chileno con más proyección, ¿cuál dirías y por qué?

Buena pregunta. Si te soy honesto, últimamente no seguí muy detalladamente a los jugadores chilenos. Pero a Darío Osorio lo conozco desde la Sub 20 y es un jugador que tiene todo para que le vaya bien en Europa. Ya le va bien en Midtjylland. Ojalá siga creciendo.

Darío Osorio celebra uno de los 23 goles que ha marcado en 110 partidos por el Midtjylland. También regaló 15 asistencias. (Euan Cherry/Getty Images)

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Su nivel le sirve a la selección chilena…

No sólo él, muchos más que hoy están convocados. Que se consoliden en sus equipos, que siempre busquen jugar y tener continuidad. Ojalá que la mayoría de los jugadores que están en el extranjero sigan andando bien. Los que están acá en Rusia me los topé a todos. Siempre les doy el mensaje que aprovechen de estar afuera, jueguen y estén disponibles para algún llamado de selección chilena.

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Exgerente de selecciones de la Roja le ve gran futuro a Darío Osorio y destaca a Jordhy Thompson

Pero no sólo de Darío Osorio tiene una buena opinión este exfuncionario de la Roja. En la liga de Rusia hay tres chilenos activos: Ignacio Saavedra (Rubin Kazan), quien sufrió un desgarro que lo marginó del amistoso de Chile frente a Portugal; Thomas Galdames (Krylya Sovetov) y Jordhy Thompson (Orenburg).

A propósito de jugadores ofensivos, ¿Qué visión tienes de Jordhy Thompson?

No lo he saludado acá, pero lo conozco hace mucho tiempo, desde la Sub 20. Jordhy es un jugador desequilibrante. Está en un contexto complicado, su club siempre pelea el descenso. Se salvó de descender en la temporada pasada porque otro equipo perdió la licencia de primera división. Está en un contexto súper adverso, pero Jordhy destaca. Que siga manteniendo continuidad y eso lo llevará a un mejor futuro profesional.

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Jordhy Thompson en acción por el Orenburg. (Getty).

Existe un lazo entre el Orenburg y el Zenit, uno de los clubes importantes de allá, ¿no?

El Orenburg tiene muy buena relación con el Zenit, que lo usa para ceder jugadores. Le viene bien porque el Orenburg no tiene tanto presupuesto, pero de todas formas necesita jugadores de calidad y baratos.