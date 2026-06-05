Luego de la negativa por jugar en España por motivos sanitarios, la Roja se tendrá que mover varios kilómetros para poder enfrentar al combinado africano.

Finalmente la selección chilena tiene sede para poder jugar su segundo amistoso en Europa en esta fecha FIFA doble, donde luego de enfrentar a Portugal, el equipo de todos se verá las caras ante RD Congo.

Lamentablemente la Roja se vio obligada a cambiar de sede, esto luego de la negativa de jugar en Cadiz, España. ¿El motivo? Pues por un brote de ébola en el Congo que dio pie a estrictas restricciones sanitarias en la zona.

Así las cosas y luego de la confirmación por pare de ADN Radio, el duelo entre Chile y RD Congo se jugará el martes 9 de junio a las 14:00 (hora de Chile) en Orleans, Francia, específicamente en el Stade de la Source.

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El modesto recinto donde la selección chilena jugará ante el Congo

Inaugurado en 1976 y remodelado en 2018, el Stade de la Source tiene una capacidad para unos 8 mil espectadores. Ahí juega como local el Union Sportive Orléans, elenco que milita en la Ligue 3, la tercera categoría del fútbol francés.

Si bien es un recinto que históricamente ha estado alejado de los grandes eventos, en los últimos años ha recibido partidos de la selección femenina gala. Además, albergó la final de la Copa Femenina de Francia 2022-2023.

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No obstante, tal vez el partido más importante que recibió se produjo el 18 de diciembre de 2018. En esa ocasión el PSG de Kylian Mbappé, Gianluigi Buffon, Ángel Di María y Dani Alves venció por 2-1 al Orléans por los octavos de final de la Copa de la Liga.

Para cerrar, la superficie del campo es de césped híbrido, mismo que Universidad Católica decidió instalar en el Claro Arena. Así las cosas, el duelo entre la Roja y el Congo debería destacar por su alta velocidad e intensidad.

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En síntesis

La selección chilena jugará su segundo partido amistoso en Europa frente al Congo .

jugará su segundo partido amistoso en Europa frente al . El martes 9 de junio a las 14:00 horas se disputará el compromiso internacional.

a las 14:00 horas se disputará el compromiso internacional. El Stade de la Source en Orleans, Francia, albergará el partido con césped híbrido.

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