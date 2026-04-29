La selección chilena mira de reojo lo que será la próxima fecha FIFA. Ya estaba asegurado el amistoso ante Portugal, pero ahora también se suma el duelo ante República Democrática del Congo.

La Roja sigue trabajando de la mano de Nicolás Córdova, con un grupo de jugadores que intenta ganarse un espacio en el siguiente proceso clasificatorio a la Copa del Mundo de 2030. Por esta razón, los próximos duelos serán pruebas importantes para ellos.

El amistoso de Chile contra RD Congo

Chile había logrado amarrar un encuentro de primer nivel ante Portugal. Los lusos son una potencia en la actualidad y de la mano de Cristiano Ronaldo, son candidatos a quedarse con el título en la próxima cita planetaria.

El partido entre La Roja y la selección del Bicho será el sábado 6 de junio en Portugal, mientras que desde la ANFP estaban buscando a un segundo rival en Europa para completar la gira. Pues bien, salió humo blanco y hay nuevo oponente.

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De acuerdo a Afrik-Foot, Chile se medirá a República Democrática del Congo. Esta selección africana estará por segunda vez en su historia en la Copa del Mundo, antes lo hizo en Alemania 1974, pero cuando el país tenía el nombre de Zaire. Como dato, existen dos naciones llamadas Congo, aunque la otra su nombre oficial es República del Congo. No son lo mismo.

El partido ante República Democrática del Congo será el martes 9 de junio en Marbella, España. De esta manera, La Roja tendrá dos amistosos ante dos selecciones mundialistas en la siguiente fecha FIFA. Será un buen parámetro para los nacionales.

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RD Congo tendrá su segunda participación mundialista. Imagen: Getty

Nicolás Córdova ahora tendrá que trabajar en la nómina que enfrentará a ambos países. Chile intentará ser un rival de peso para Congo y Portugal. Curiosamente estas dos selecciones estarán en el grupo K del Mundial, junto a Colombia y Uzbekistán.