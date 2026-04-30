Una de las consecuencias que trae la aprobación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas será la separación definitiva de la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile. Un tema que trae consecuencias para la Selección y para Pablo Milad.

Es que en los últimos meses que el curicano esté al mando del balompié nacional, deberá trabajar con un Consejo que llevará a cabo esta transición, que componen dirigentes como Aníbal Mosa y Cecilia Pérez, respectivos presidentes de Colo Colo y Universidad de Chile.

El tema es que según reporta Radio ADN, toda esta situación trae consigo una consecuencia dolorosa para Milad, pues no será el encargado de elegir al próximo entrenador de la Selección Chilena, un tema que quería dejar listo antes de decir adiós.

ver también ANFP fija fechas para terminar el ciclo de Nicolás Córdova como DT de la selección chilena

Milad pierde el poder para elegir al próximo DT de la Selección

El medio de comunicación apunta a que será este Consejo liderado por Mosa y Pérez quien aprobará o no, en primera instancia, los nuevos estatutos de la Federación que concretarán su funcionamiento sin depender de la ANFP.

Esto marcará, agrega ADN, “el inicio del proceso que llevará a un cambio en torno a la dirección técnica de la Selección“, quien tomará el puesto que actualmente tiene Nicolás Córdova, que en el 2027 dejará el banquillo nacional. Por consiguiente, Milad no tendrá el poder de escoger.

“En los antecedentes, el organigrama implica que el nuevo directorio de la Federación de Fútbol de Chile será el encargado de elegir al nuevo DT de la selección mayor, con la idea de encontrar para 2027 un sucesor de Córdova”, puntualiza la emisora.

Publicidad

Publicidad

Pablo Milad dejará la presidencia de la ANFP en noviembre del 2026 (Photosport)

En síntesis