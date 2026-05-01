Con casi 16 años en el cargo, son incontables los refuerzos que llegaron a la UC con José María Buljubasich de gerente deportivo en Cruzados SADP. En agosto de 2013, Universidad Católica sorprendió a todos al anunciar el fichaje de un atacante argentino.

Un espigado centrodelantero que había pasado su formación en Rosario Central, club donde el Tati dejó un gran recuerdo como golero. Las referencias son para Ramiro Costa, quien también había tenido una experiencia en el Villarreal de España.

Jugó 16 partidos con la Franja. Anotó tres goles, incluido uno a Colo Colo en el estadio Monumental. También regaló una asistencia. Pues bien, este 1 de mayo de 2026, Rama hizo una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram para cerrar su carrera de futbolista.

El 20 de abril de 2014, así celebró Ramiro Costa tras anotarle a Colo Colo. (Marcelo Hernandez/Photosport).

“Después de 15 años, de sueños cumplidos, aprendizajes y momentos inolvidables, llegó el momento de despedirme. No fue una decisión fácil. En este último tiempo, mi rodilla no respondió como yo quería. Tuve que aprender a escucharme, a aceptar”, introdujo Costa en la citada red social.

Agregó que “y a entender que a veces el camino cambia, aunque uno no lo tenga planeado. Pero si hay algo que siento hoy es un profundo agradecimiento. Gracias al fútbol por todo lo que me dio. Por formarme, por hacerme crecer, por enseñarme a caer y levantarme”.

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“Por regalarme emociones que voy a llevar conmigo toda la vida. Gracias a cada club, a cada compañero, a cada cuerpo técnico y a todas las personas que forman parte de este deporte. Gracias a los hinchas, por estar siempre. Especialmente en los momentos más difíciles”, afirmó Ramiro Costa, quien militaba en Central Norte.

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Se retira Ramiro Costa, uno de los refuerzos fracasados de Buljubasich en la UC

Las palabras de Ramiro Costa, uno de los refuerzos de la UC por los que apostó el Tati Buljubasich en sus primeros años como gerente deportivo, no cesaron ahí. “A mi familia. Por ser mi sostén desde muy chiquito y ayudarme a cumplir este sueño. A mis amigos, por empujarme siempre a seguir adelante”, apuntó.

“A los kinesiólogos y profesionales que me acompañaron en cada intento de volver, con compromiso, paciencia y corazón. Me voy en paz, con virtudes y defectos, pero con la tranquilidad de haber dado todo siempre. El fútbol fue mucho más que un deporte para mí: fue mi forma de sentir, de vivir y de ser”, sentenció Ramiro Costa.

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La presentación de Ramiro Costa en la Católica. (Martin Thomas/Photosport).

Aunque también refrendó sus ganas de progresar en el ámbito personal. Sabe que el cierre de una etapa es el comienzo de otra. Pero no siempre es fácil aplicar eso. “Cierro esta etapa con orgullo y con el corazón lleno. Se viene un nuevo camino, nuevos desafíos y muchas ganas de seguir creciendo”, cerró el Rama, quien en Chile también jugó en Unión La Calera.

Ramiro Costa anotó dos goles en Unión La Calera, según Transfermarkt. También regaló seis asistencias. (Jonathan Moller/Photosport).

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Revisa la publicación de Ramiro Costa para oficializar su retiro