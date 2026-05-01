Matías Palavecino llegó como uno de los grandes refuerzos de Universidad Católica en este mercado, luego de una destacada campaña junto a Coquimbo Unido, equipo con el que se consagró campeón por primera vez en su historia en el fútbol chileno.

Sin embargo, desde su arribo a la Franja, el volante ha ido perdiendo terreno en la oncena titular y ha sumado escasos minutos en cancha, siendo relegado en varias ocasiones al banco de suplentes.

Ante este escenario, en Pauta de Juego analizaron el presente del futbolista y apuntaron a una posible salida de cara al próximo mercado de fichajes.

El presente de Palavecino en Universidad Católica

Mientras analizaban el presente de la UC, que suma dos triunfos consecutivos en Copa Libertadores, en el programa se refirieron a los cambios que podrían realizarse de cara al nuevo mercado de fichajes, donde Coke Hevia comentó.

“El problema de la Católica es que hoy, del que podría desprenderse es de Palevecino, porque ya está claro que no entró en la órbita de Garnero”, explicó.

“Yo creo que más culpa del técnico que del jugador, pero no me gustaría olvidarme de lo que dijimos en noviembre: una cosa es jugar en un equipo que juega rápido, que sale rápido al ataque, más chico; creo que no le estoy faltando el respeto a Coquimbo”.

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Matías Palavecino podría salir de la UC/Photosport

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“Y otra cosa es jugar en San Carlos de Apoquindo sin espacio, y a eso hay que agregarle que te puso de lateral, de arquero, de 9, de cualquier cosa”, puntualizó.

Asimismo, en otro capítulo del programa, según recoge Punto Cruzado, el comentarista apuntó a un posible nuevo destino del excampeón con el conjunto pirata. “Cuidando con alguna oferta desde México en junio. La Católica feliz”.

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En síntesis:

Matías Palavecino podría salir de Universidad Católica en el próximo mercado de fichajes.

El volante fue campeón con Coquimbo Unido antes de llegar como refuerzo a la UC.

Existe una posible oferta desde México en junio para el mediocampista argentino-chileno.