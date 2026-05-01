El “grupo de la muerte” de la Copa Libertadores tendrá un duelo clave el próximo miércoles 6 de mayo, cuando Universidad Católica reciba en el Claro Arena al Cruzeiro, que en su país enfrenta una auténtica encrucijada.

Después del triunfo ante Boca Juniors, el cuadro de Belo Horizonte se mete en la pelea por la clasificación a octavos de final, para lo cual buscará en Chile tomarse una revancha de la humillación que les propinó el cuadro cruzado.

El tema es que en la previa al duelo con la UC, Cruzeiro enfrentará este fin de semana su juego más importante del año, nada menos que el Clásico de Minas Gerais ante el Atlético Mineiro en el Estadio Mineirão, con el antecedente de la monumental pelea en marzo pasado.

ver también El importante acuerdo que logra Católica para sus próximos partidos de Libertadores

El drama de Cruzeiro antes de enfrentar a Católica

La cercanía de ambos encuentros provoca una encrucijada dentro del Azulão, donde el entrenador portugués Artur Jorge deberá definir si es que utiliza su oncena titular o pone una formación alternativa para el encuentro ante el Galo.

Según reporta el medio brasileño Globo Esporte, el técnico de Cruzeiro pondrá sus mejores nombres en la cancha tanto para el lance con el Atlético Mineiro del chileno Iván Román, como a mitad de la semana venidera ante Católica en la precordillera.

De hecho, Artur Jorge adelanta sólo una modificación para el juego de este sábado 2 de mayo a las 20:00 horas en Belo Horizonte, como es el ingreso de Kauã Moraes como lateral derecho en lugar de quien habitualmente es titular, Fagner.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál será la formación para el Clásico Mineiro?

Cruzeiro enfrentará a Atlético con Octavio en el arco; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus y Kaiki Bruno en defensa; Lucas Romero, Gerson, Christian, Keny Arroyo y Matheus Pereira en mediocampo; Kaio Jorge en delantera.

En síntesis

Artur Jorge usará titulares de Cruzeiro frente a Atlético Mineiro y Universidad Católica.

usará titulares de Cruzeiro frente a Atlético Mineiro y Universidad Católica. Universidad Católica enfrentará a Cruzeiro el miércoles 6 de mayo en el Claro Arena.

enfrentará a Cruzeiro el miércoles 6 de mayo en el Claro Arena. Kauã Moraes reemplazará a Fagner este sábado 2 de mayo ante el Atlético Mineiro.

Publicidad