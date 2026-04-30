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Copa Libertadores

Fuerte autocrítica en Católica tras la victoria en Ecuador: “Ganar de visita no nos sirve sino concretamos en casa”

Jhojan Valencia lanzó una fuerte advertencia luego del triunfazo sobre Barcelona en Guayaquil por la Copa Libertadores 2026.

Por Patricio Echagüe

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Jhojan Valencia analizó la victoria de la UC en suelo ecuatoriano.
© Photosport.Jhojan Valencia analizó la victoria de la UC en suelo ecuatoriano.

Universidad Católica hizo las tareas en su visita a Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores 2026. Los cruzados obtuvieron un triunfazo en Ecuador al ganar 2-1 y sumaron tres puntos clave que invitan a soñar con la clasificación en esta fase de grupos.

Y es que tras la dura derrota en el debut ante Boca Juniors en el Claro Arena, la UC se ha podido hacer fuerte en condición de visitante tras superar a Cruzeiro en Brasil y ahora a Barcelona en Ecuador.

Esto fue abordado por Jhojan Valencia tras la victoria en el Estadio Monumental Banco Pichincha, donde aseguró que estas victorias fuera del Claro Arena no servirán de nada si no concretan como locales.

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El volante aseguró luego del triunfo que “sabemos que estos partidos de Libertadores dan un envío anímico muy grande, pero como dije anteriormente, no nos sirve nada ganar estos partidos de visita si no concretamos en casa”.

“Las expectativas son grandes. Queremos seguir ahí, clasificar a la otra ronda y seguir sumando a tres. Van a ser muy importantes estos tres puntos de visita si concretamos en casa”, agregó.

Universidad Católica es de momento líder del Grupo D en esta Copa Libertadores 2026. | Foto: Photosport.

Universidad Católica es de momento líder del Grupo D en esta Copa Libertadores 2026. | Foto: Photosport.

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En ese sentido, el colombiano afirmó que “sabíamos que nosotros teniendo la posesión del balón íbamos a tener más oportunidades, que íbamos a coger un poco al equipo mal parado, fuimos contundentes y eso fue lo que nos ayudó mucho”.

“Habíamos visto que ellos apretaban mucho, que si recuperábamos algunos balones en la mitad teníamos que ser precisos adelante y bueno, se logró”, concluyó.

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¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

La UC regresará al ruedo ante Universidad de Concepción este domingo 3 de mayo a las 12:30 horas en el Ester Roa. Este compromiso será válido por la fecha 4 de la Copa de la Liga 2026.

Por su parte en la Copa Libertadores el equipo de Garnero jugará otra la próxima semana, cuando el miércoles 6 de mayo se vea las caras desde las 22:00 horas a Cruzeiro en el Claro Arena.

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En síntesis

  • Universidad Católica venció 2-1 a Barcelona de Guayaquil en el Estadio Monumental Banco Pichincha.
  • El volante Jhojan Valencia destacó la contundencia del equipo tras registrar triunfos como visitante en Brasil y Ecuador.
  • La UC suma victorias ante Cruzeiro y Barcelona luego de debutar con derrota frente a Boca Juniors.
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