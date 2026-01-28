Universidad Católica se estrena en la Liga de Primera 2026 este domingo, por la fecha 1, como visita contra Deportes La Serena. La UC llega golpeada al estreno tras perder la final de la Supercopa de Chile ante Coquimbo, pero esperan que ese sea el punto de inflexión para encontrar el camino.

“Todavía estamos golpeados por el partido ante Coquimbo. Nadie dio declaraciones porque creo que no era el momento. Estábamos todos muy calientes, no queríamos decir cosas que no eran en el momento. Por eso salió el profe a dar la cara por nosotros”, dijo Jhojan Valencia en la precordillera.

El mediocampista colombiano de la UC agregó que “fue un partido atípico para nosotros, no nos pudimos encontrar en los 90 minutos, no tuvimos la intensidad y tampoco el juego que siempre nos caracteriza”.

La autocrítica en la UC

“En lo personal siento que tampoco pude aportarle mucho al equipo, estaba impreciso, pero esto apenas comienza. No era como queríamos empezar el año, pero espero y estoy seguro que esto será algo que nos va a hacer despertar y corregir todos los errores que cometimos en ese partido”, complementa.

Jhojan Valencia y la UC herida, pero pensando en despertar.

Valencia añade que “de ahora en adelante hay que empezar los cuatro torneos que siguen con el pie derecho, ser protagonistas en los cuatro. Sabemos que tenemos la Copa Libertadores por delante, pero sin dejar atrás los torneos que también son muy importantes para nosotros”.

“En lo personal seguir creciendo y mejorando cada día para ayudar al grupo. Tenemos un gran grupo, con grandes refuerzos, que sé que nos van a ayudar mucho para poder competir este año“, sentenció el jugador cruzado.

La UC visita a La Serena este domingo 1 de febrero, desde las 18:00 horas, en el estadio La Portada. Los dirigidos por Daniel Garnero intentarán sanar la herida de la Supercopa y empezar con el pie derecho la Liga de Primera.