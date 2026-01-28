Les dolió el alma. Perder la final de la Supercopa ante el campeón Coquimbo Unido, y de la forma en que se dio, obligará a Universidad Católica a replantearse su estrategia para la temporada 2026 y regresar al mercado de fichajes.

Es verdad que entre los cuadros grandes del fútbol chileno, fue el que más refuerzos contrató, con Matías Palavecino, Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, Justo Giani y Juan Ignacio Díaz. Sin embargo, la derrota en Viña les obliga a ir en busca de una nueva incorporación.

Así lo dio a conocer el periodista Bruno Sampieri, quien reveló que el pedido del técnico de Católica, Daniel Garnero, a la dirigencia de Cruzados es la contratación de un extremo por derecha, y el nombre que tienen en carpeta les obligaría a hacer una millonaria inversión.

El millonario refuerzo que tienta a Católica

“Hubo una conversación entre (José María) Buljubasich, Juan Tagle, Jaime Estevez y Daniel Garnero, en donde se habló de mucha confianza al proyecto. Entienden que el equipo está bien encaminado a pesar que no se ganó la final”, indicó el reportero.

En esa línea, Sampieri agrega que “también se habló de un jugador que gustó su actuación ante Católica en Supercopa y que podría ser un aporte por la banda derecha. Puede jugar como extremo y volante por derecha, el jugador en cuestión es Maximiliano Gutiérrez, puntero de Huachipato“.

Si bien indica que por el momento no hay ofertas por el jugador acerero, sí buscarían en la precordillera negociar un préstamo con opción de compra, más si se toma en cuenta que su actual valor de mercado supera el US$1 millón de dólares.

Maximiliano Gutiérrez, el jugador de Huachipato que quiere firmar Católica (Photosport)

¿Cuándo juegan los cruzados?

Universidad Católica inicia su participación en Liga de Primera este domingo 1 de febrero, cuando a partir de las 18:00 horas visiten a Deportes La Serena, en el Estadio La Portada.

