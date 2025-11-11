Universidad de Chile repuntó en sus últimos partidos tras un par de dolorosas caídas a nivel local e internacional. A falta de tres fechas para el término del torneo los azules pelean con todo la opción de clasificar a la próxima Copa Libertadores, algo clave pensando en la conformación del plantel 2026.

Y es que sin los jugosos dineros que entrega la Conembol por jugar su máximo torneo internacional se hace dificilísimo el poder armar un equipo que sea realmente competitivo o por lo menos mantener la base que ya está.

En ese sentido ya comienzan a sonar algunos nombres más interesantes pensando en el próximo mercado de fichajes. Y ojo, que uno ya está siendo tentado con vestirse de azul mientras está como nominado en la selección chilena.

El seleccionado que se mete en el grupo de jugadores de Universidad de Chile

Hablamos de Maximiliano Gutiérrez, atacante de 21 años que actualmente milita en Huachipato. Los azules tiene sus ojos puestos en él y por lo mismo ya se prepara una oferta para sacarlo del cuadro acerero.

Eso en lo administrativo, porque a nivel deportivo un grupo de jugadores azules en la selección chilena ya está apapachando a joven delantero. Se trata de Javier Altamirano, Matías Sepúlveda, Fabián Hormazábal y Agustín Arce (a préstamo en Limache), quienes se fotografiaron con el jugador acerero rumbo a Rusia.

Maximiliano Gutiérrez es uno más de los jugadores de Universidad de Chile en la selección. | Foto: Captura.

Cabe recordar que Gutiérrez fue nominado para los amistosos de la Roja ante Rusia y Perú en Sochi. Ahí, compartirá bastante con sus posibles nuevos compañeros azules, quienes al parecer ya lo ven como un refuerzo para el próximo año.

Los números de Maximiliano Gutiérrez

En este 2025 el atacante de 21 años ha disputado con los acereros un total de 32 partidos, siendo 22 en la Liga de Primera y diez en Copa Chile. Suma siete goles y tres asistencias en 1826 minutos. Desde su debut profesional en Huachipato ha jugado 75 compromisos con 11 tantos y cuatro asistencias.