Universidad de Chile busca salvar los muebles en este irregular 2025. Lo que parecía ser una temporada de ensueño se transformó en un tortuoso camino para los azules, sobre todo tras el adiós en la Copa Sudamericana y notable bajón de rendimiento en la Liga de Primera.

Hoy el bulla a duras penas se sostiene en los puestos de copas internacionales y necesita enrielarse para meterse entre los tres primeros que van a la Copa Libertadores, algo clave para armar un plantel competitivo el próximo año.

Los universitarios necesitan tomarse varias revanchas en el 2026 y para eso su idea es reforzarse de la mejor manera posible. Y ojo, que ya comienzan a ronda algunos nombres en el mercado de fichajes que se viene.

El delantero que interesa a Universidad de Chile para el próximo mercado

De acuerdo a información entregada por Cooperativa Deportes, Universidad de Chile tiene sus ojos puestos en Maximiliano Gutiérrez, atacante de 21 años que actualmente milita en Huachipato.

Los acereros todavía no reciben ninguna oferta formal por su canterano, aunque la dirigencia de Azul Azul ya tiene su nombre anotado para la próxima temporada.

Maximiliano Gutiérrez está en la carpeta de Universidad de Chile para el 2026.

Ojo, que la U podría verse muy mermada en delantera si se terminan marchando jugadores como Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras o Lucas Assadi, quienes por fin de contrato o alguna venta podrían dejar el CDA.

Los números de Maximiliano Gutiérrez

En este 2025 el atacante de 21 años ha disputado con los acereros un total de 31 partidos, siendo 21 en la Liga de Primera y diez en Copa Chile. Suma siete goles y tres asistencias en 1736 minutos. Desde su debut profesional en Huachipato ha jugado 75 encuentros con 11 tantos y cuatro asistencias.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules regresarán a la acción este miércoles 5 de noviembre a partir de las 17:30 horas para enfrentar a Everton en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la fecha 21 pendiente de la Liga de Primera 2025.

