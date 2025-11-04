Zidañe Yáñez tuvo que hacer muchos esfuerzos para decir presente en la nómina de la selección chilena que competirá en el Mundial Sub 17. El jugador del New York City había sido una de las grandes figuras del Sudamericano, certamen donde presentó algunos síntomas que lo alertaron.

Sabido es que la presencia como titular de Yáñez para el estreno mundialero no está confirmada. Y nuestro compañero Kenotrotamundos Skechers Fútbol captó las palabras de Sebastián Miranda, quien explicó por qué el volante ofensivo está ‘entre algodones’, como se dice en la jerga futbolera.

Miranda manifestó que “Zidane no está descartado. Posteriormente al Sudamericano, tuvo un síndrome bien complejo que no le permitía que irrigara bien la sangre hacia los pies. Y sus dedos se dormían”. Un problema que fue corregido a tiempo.

Zidane Yáñez en acción ante Bolivia por el Sudamericano Sub 17. (Foto: La Roja).

“En conjunto con New York City, ellos hicieron un tratamiento y dejó de compatir mucho tiempo. El último partido fue en abril, Ya en el Sudamericano tenía las molestias. Con su constancia, su trabajo, el del club, su familia, él está en perfectas condiciones”, aseguró el director técnico del equipo, que ya está en Qatar para afrontar el debut ante Francia pactado para el miércoles 5 de noviembre a las 12:45 horas.

Sebastián Miranda cuenta cómo llega Zidane Yáñez al Mundial Sub 17

El DT de la selección chilena en el Mundial Sub 17 sabe que Zidane Yáñez no está en plenitud, pero de todas formas le dio un espaldarazo importante. “No tiene el ritmo que nos gustaría, pero sí está en condiciones”, reconoció Sebastián Miranda en la antesala del estreno.

Sebastián Miranda tiene algunas decisiones que tomar antes del duelo contra Francia. (Felipe Zanca/Photosport).

“Si entra de titular dependerá del partido. Sabemos que el ritmo no está al 100, pero confiamos plenamente en él. Demostró que es un aporte para el equipo. Siempre mostró una disposición súper grande, estamos muy contentos de que esté acá”, admitió el ex DT interino de Universidad de Chile.

Tuvo más para revelar el temor que hubo en torno a su disponibilidad. “En algún momento estábamos dubitativos de su recuperación, pero con constancia y el trabajo complementario con su familia hoy está con nosotros”, cerró el Seba Miranda, quien le dio un envión anímico importante a Zidane Yáñez.