La selección chilena Sub 17 debutará este miércoles ante Francia, el Mundial de la categoría que se disputará en Qatar. Claro que hay una mala noticia para la escuadra que dirige Sebastián Miranda.

La información que maneja Eugenio Salinas, enviado especial de Redgol, es que una de las figuras de Chile es duda para jugar desde el inicio ante el elenco europeo. Así lo dio a conocer en su canal de Youtube Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

“Zidane Yáñez, de New York City, y Nicolás Pérez, de Temuco, están en proceso de recuperación y reinserción”, manifestó desde Qatar, a 24 horas del debut de la Roja.

Zidane Yáñez no está 100% físicamente

Zidane Yáñez puede ser reserva en Chile ante Francia

Agregó el periodista que “no es que estén lesionados y no puedan jugar o entrenar, pero no están al 100%. De hecho Zidane Yáñez ha sumado más minutos en la selección Sub 17 que en su club”.

Yáñez fue una de las grandes estrellas de Chile en el pasado sudamericano que clasificó a Chile al Mundial, lo que provoca un inconveniente grande para el entrenador.

“Por eso Miranda está en una encrucijada y tienes estas dos grandes dudas. Ambos son importantes y quizás la razón, la lógica, la planificación, dice que hay que guardarlos ante Francia”, asegura Salinas.

Finalmente señala que “es probable que no estén desde el inicio, eso es lo que he escuchado y lo que pienso. Ya veremos si eso es malo, al jugar contra una potencia en juveniles como es Francia”.

