Este lunes comienza la Copa del Mundo Sub 17 de Qatar 2025, con la selección chilena dirigida por Sebastián Miranda integrando el Grupo K junto a Francia, Canadá y Uganda. La Roja debuta este miércoles ante los galos.

Chile se metió al Mundial tras finalizar cuarto en el reciente Sudamericano Sub 17 de Colombia, luego de caer contra Brasil en semifinales y caer por el tercer lugar ante Venezuela.

Y las grandes esperanzas del combinado nacional están puestas en Zidane Yáñez, el delantero de 17 años que es parte de los registros juveniles del New York City, de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Yáñez nació en Estados Unidos, específicamente en Nueva Jersey, hijo de padre chileno y madre puertorriqueña, y pese a su juventud lleva tiempo defendiendo a La Roja gracias a su sangre criolla.

Zidane Yáñez goleador sub 15 con Chile

Ya en el Sudamericano Sub 15 de 2023 (en realidad fue categoría sub 16), el Zidane chileno resultó goleador del certamen continental con cinco tantos.

Zidane Yáñez fue parte importante de La Roja en el Sudamericano Sub 17 y le marcó un gol a Argentina en el triunfo por 3-2 en la fase de grupos. Ahora lidera la nómina de Sebastián Miranda para el Mundial de Catar.

Cabe considerar que Zidane Yáñez, además de Chile, ha sido nominado a la selección sub 15 de Puerto Rico y la sub 16 de Estados Unidos, pero en La Roja juvenil ya es un nombre fijo y poco a poco se gana la atención de los hinchas nacionales.

Con La Roja, Zidane Yáñez buscará la clasificación en la fase de grupos del Mundial este miércoles ante Francia, el sábado 8 contra Uganda y el martes 11 frente a Canadá.

