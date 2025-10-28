Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Internacional

“Muy orgulloso”: Zidane Yáñez avisa decisión de su hermano crack sobre qué selección defenderá

El talentoso jugador de Chile Sub 17 reaccionó tras la noticia de Noah, quien dio que hablar por su nivel en Norteamérica.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Zidane Yáñez y su familia están radicados en EE.UU.
© Instagram.Zidane Yáñez y su familia están radicados en EE.UU.

Nacido en Estados Unidos, pero de padre chileno, la historia de Zidane Yáñez sigue ilusionando a la Roja y todo el fútbol de nuestro país. El crack de la Sub 17 está listo para jugar el Mundial que inicia prontamente en Qatar.

Y mientras la FIFA lo destaca como prometedor jugador, la familia Yáñez también celebra al integrante menor del clan. Se trata de Noah Yáñez, quien también es futbolista y da sus primeros pasos en Estados Unidos.

El hermano del jugador de la Roja brilla con su sueño americano y recientemente dio que hablar. Esto, porque ante la decisión de si seguirá los pasos de Zidane en Chile, se dio a conocer importante decisión.

Avisan por futuro del hermano de Zidane Yáñez

Noah, hermano de Zidane Yáñez, fue destacado y felicitado por su salto a la selección de Estados Unidos en sus fuerzas menores. Con eso, le pone la lápida a la Roja a futuro.

“Felicitaciones a Noah Yáñez, jugador de Ironbound SC 2011, por su selección para el Campus de Identificación de Talentos de la selección nacional juvenil de Estados Unidos. Nos enorgullence haber sido parte de tu trayectoria”, destacaron sus formadores.

Tras eso, rápidamente el crack de la Roja reaccionó y le dedicó emotiva frase a su hermano. Ahí, Zidane Yáñez dijo estar “muy orgulloso” de su hermano menor por el salto que dio.

Publicidad
Con Zidane Yáñez a la cabeza: Chile confirma nómina para el Mundial Sub 17

ver también

Con Zidane Yáñez a la cabeza: Chile confirma nómina para el Mundial Sub 17

Zidane Yáñez representará a la selección chilena en el Mundial Sub 17 de Qatar. Ahí debutará el 5 de noviembre ante Francia, para luego medirse contra Uganda y Canadá posteriormente.

Lee también
CHV repite polémica medida con la Copa Libertadores
Chile

CHV repite polémica medida con la Copa Libertadores

Ex Colo Colo da la clave de su cambio en Chile para ser figura en Argentina
Colo Colo

Ex Colo Colo da la clave de su cambio en Chile para ser figura en Argentina

Ni Harold, ni Jara: el candidato presidencial que estuvo en Macul
Colo Colo

Ni Harold, ni Jara: el candidato presidencial que estuvo en Macul

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Ñublense por Liga de Primera?
Colo Colo

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Ñublense por Liga de Primera?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo