Nacido en Estados Unidos, pero de padre chileno, la historia de Zidane Yáñez sigue ilusionando a la Roja y todo el fútbol de nuestro país. El crack de la Sub 17 está listo para jugar el Mundial que inicia prontamente en Qatar.

Y mientras la FIFA lo destaca como prometedor jugador, la familia Yáñez también celebra al integrante menor del clan. Se trata de Noah Yáñez, quien también es futbolista y da sus primeros pasos en Estados Unidos.

El hermano del jugador de la Roja brilla con su sueño americano y recientemente dio que hablar. Esto, porque ante la decisión de si seguirá los pasos de Zidane en Chile, se dio a conocer importante decisión.

Avisan por futuro del hermano de Zidane Yáñez

Noah, hermano de Zidane Yáñez, fue destacado y felicitado por su salto a la selección de Estados Unidos en sus fuerzas menores. Con eso, le pone la lápida a la Roja a futuro.

“Felicitaciones a Noah Yáñez, jugador de Ironbound SC 2011, por su selección para el Campus de Identificación de Talentos de la selección nacional juvenil de Estados Unidos. Nos enorgullence haber sido parte de tu trayectoria”, destacaron sus formadores.

Tras eso, rápidamente el crack de la Roja reaccionó y le dedicó emotiva frase a su hermano. Ahí, Zidane Yáñez dijo estar “muy orgulloso” de su hermano menor por el salto que dio.

Zidane Yáñez representará a la selección chilena en el Mundial Sub 17 de Qatar. Ahí debutará el 5 de noviembre ante Francia, para luego medirse contra Uganda y Canadá posteriormente.