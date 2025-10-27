Humberto “Chupete” Suazo decidió dejar el fútbol profesional, causando diversas muestras de cariño en el medio nacional. Uno de los que se unió a la despedida, es Claudio Bravo.

El hombre venido del planeta gol puso fin a su exitosa carrera con la camiseta de San Luis de Quillota, a los 44 años de edad. Toda una generación que creció con sus goles, le dijo adiós a uno de los mejores goleadores que ha tenido la selección chilena.

La despedida de Claudio Bravo

Claudio Bravo es uno que conoce muy bien a Humberto “Chupete” Suazo. Jugó con el oriundo de San Antonio en Colo Colo y la selección chilena, por lo que solo tuvo elogios para el máximo goleador de las Eliminatorias a Sudáfrica 2010.

“Siempre genera tristeza cuando van abandonando la actividad jugadores que le han dado mucho al fútbol chileno en todo sentido, a nivel humano, a nivel profesional, futbolístico, pero sí te queda la satisfacción de haber compartido también“, explicó Bravo a ADN.

Chupete alargó su carrera hasta los 44 años y hasta el último dejó pinceladas de su talento, incluso en el partido final de su carrera ante Deportes Copiapó por la Primera B. Bravo estuvo con él en Sudáfrica 2010, por lo que conoce de sobra su calidad técnica.

“Humberto hizo una magnífica carrera, así que de este lado felicitarlo, enviarle un abrazo enorme. Viví muchos momentos lindos junto a él, así que no me queda más que felicitarlo por la carrera que hizo en el extranjero, en nuestro fútbol, en la selección”, complementó el bicampeón de América.

Chupete jugó su último partido con San Luis de Quillota. Imagen: Photosport

Humberto Suazo ganó 10 títulos en su carrera, destacando en clubes como San Antonio Unido, San Luis de Quillota, Audax Italiano, Colo Colo, Monterrey, Real Zaragoza y La Serena. Con la selección chilena jugó las Copa América de 2007 y 2011, además del mencionado Mundial de Sudáfrica 2010.