Y llegó el día que los hinchas no querían que llegará: Humberto “Chupete” Suazo colgó los botines y se despidió del fútbol profesional la noche de este viernes en un partido entre San Luis de Quillota y Deportes Copiapó.

El jugador dejó su huella en el fútbol nacional, en los hinchas y sus compañeros. Y en ese contexto, Gonzalo Bustos, volante de San Luis, se refirió en conversación con AS al impacto del “Chupete” en su carrera.

Compañero de Suazo lanza emotiva declaración

Bustos reveló que Chupete lo apoyó mucho tras una compleja lesión. “(Humberto) Suazo me apoyó en los peores momentos de mi carrera. El año pasado me corté el ligamento cruzado y él estuvo siempre ahí, me apoyó, siempre estuvo hablando con los doctores, sobre que me faltaba o que necesitaba”, apuntó.

Agregando que fue un gesto que no olvidará. “Estuvo pendiente a mí en el día a día, en los momentos difíciles donde uno también tiene dudas. En ese proceso, creo que él estuvo y fue importante. Me quedo con eso”.

El jugador sufrió una dura lesión hace algunos meses/Photosport

“Lo agradezco mucho. Para el equipo también, es un referente del fútbol y hay que escucharlos, entenderlos y como nos exige siempre, hay que aprender”, puntualizó.

Asimismo, se refiere a las grandes cualidades del Chupete. “Es un jugador espectacular, un diferente del fútbol, muy querido por Chile. Todo se lo merece, agradecido de él por los dos años que compartimos juntos”.

“Me quedo con que siempre hay que competir por nuestro puesto, querer crecer para ayudar a nuestras familias. Para el ambiente del fútbol es un ídolo para todos”.