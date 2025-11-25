Humberto Suazo es el flamante nuevo técnico de San Luis de Quillota, en lo que también será su estreno en una banca. Y como el recientemente retirado delantero vive y respira fútbol, ya arma su plantel 2026.

Por eso mismo, trabaja en las bases del equipo quillotano para la próxima temporada en Primera B, donde lo primero es conformar su cuerpo técnico. Si bien sonaron nombres como Cristián Leiva, es otro el apuntado para ser su fiel escudero.

Fue así que “Chupete” miró a Unión Española y con una crisis total en la institución logró levantar a un cotizado técnico para ser su ayudante. Con pasado en la Roja Femenina, San Luis ya tiene su primer “fichaje” en la era Suazo.

Humberto Suazo inaugura el mercado de pases

Humberto Suazo ya tiene a su nuevo ayudante técnico para debutar en la banca de San Luis de Quillota. Se trata de Andrés Aguayo, conocido entrenador del fútbol femenino.

Andrés Aguayo en la Roja.

“Aguayo será el ayudante técnico de ‘Chupete’, tras haber finalizado su ciclo como entrenador del plantel femenino de Unión Española. Además, fue ayudante de La Roja FEM y el DT en la sub 20 femenina”, informó el medio Soy Canario.

Con ese arribo, toma forma la aventura del “Hombre venido del planeta gol”, con un técnico que conoce el medio chileno y apuesta por todo en la temporada 2026 en Primera B.

“Quiero tener equipo competitivo, de experiencia, que haya muchos líderes positivos. Esa fue la deuda del campeonato pasado”, avisó Suazo, en sus primeras palabras como DT en San Luis.