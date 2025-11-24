Unión Española quedó al borde del descenso a Primera B tras caer contra Limache y ahí ardió Troya en Santa Laura. Es que solo una hazaña dejaría al equipo en Primera, donde las autocríticas y culpas llueven en la interna.

Uno que tomó la palabra fue Ricardo Queraltó, querido ex goleador hispano que vivió la época dura de la Primera B en Santa Laura en los 90. Ahora, las oficia como entrenador de la Sub 13 y con RedGol repasó la debacle hispana.

“Viví tiempos bonitos, después vinieron tiempos difíciles, económicos, donde no se pagaban los sueldos. Este es mi cuarto año aquí en el club como profe, se está haciendo un buen trabajo con Gonzalo (Villagra) y y también uno tiene miedo de lo que pueda pasar”, confesó.

La dura autocrítica en Unión Española

Ricardo Queralto vive y respira Unión Española. Recordado como jugador, hoy vive desde adentro la crisis que tiene al club a un paso de la Primera B. Junto a RedGol revela sus razones del mal momento.

“Uno lee, escucha cosas, que van a vender el club y uno se imagina, pueden echar técnicos, pueden llegar empresarios que lo único que le interesa… Yo lo vi en Magallanes, Cristián Ogalde lo primero que hizo fue echar la mitad los técnicos”, explica.

Por eso, Queraltó lamenta haber llegado a este punto en los hispanos y en buen chileno admite que “está difícil porque ya no depende de Unión, si Limache gana, cagamos”.

Queraltó en las series menores / Foto: Cedida.

“Veo jugadores, put… Hoy día hoy día ganan mucha plata. Escucho jugadores que ganan 12 millones de pesos y no están ni citados. Nosotros cuando estábamos en esa cortaban el agua, cortaban la luz en Santa Laura”.

¿Culpa del Coto Sierra?

Ricardo Queraltó no le quiso cargar toda la responsabilidad a José Luis Sierra por la crisis de Unión Española y admitió que todos tienen responsabilidad en el terrible momento institucional.

“Se han equivocado tanto en contratar jugadores, yo no sé quién quién lo asesora o información. El Coto su pecado puede haber sido a lo mejor haber haber aceptado esas contrataciones“, afirma.

Al respecto, Queraltó explica que “uno como técnico toma decisiones y y se equivoca no más. Los responsables somos todos y también siento que a lo mejor a los jóvenes del club en instancias difíciles es muy difícil cargarles la respuesta”.