Primera B

Deportes Concepción vs. Deportes Copiapó: Horario y dónde ver EN VIVO la liguilla de ascenso

El León de Collao y los de Atacama se enfrentarán en un duelo crucial para lograr el ascenso.

Por Franccesca Arnechino

La Liguilla de Ascenso 2025 entra en su etapa crucial con las semifinales de ida, instancia que este miércoles enfrentará a Deportes Concepción recibirá a Deportes Copiapó en el estadio Ester Roa, en un encuentro que promete una de las mayores convocatorias de la liguilla.

El cuadro penquista ha mostrado solidez y madurez táctica durante la temporada, y buscará aprovechar su localía para tomar ventaja en la llave. Por su parte, los de Atacama, llegan con la experiencia reciente de ser subcampeones de la categoría y con un plantel acostumbrado a enfrentar momentos de presión. 

¿Dónde ver EN VIVO Deportes Concepción vs. Copiapó?

Deportes Concepción vs. Deportes Copiapó, juegan este miércoles 26 de noviembre, desde las 20:30 hrs. en el Ester Roa de Concepción, por la semifinal de ida de la liguilla.

El partido entre el León de Collao y Alborrojos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports

  • VTR: 46 (SD) (Santiago)
  • DTV: 632 (SD)
  • ENTEL: 220 (SD)
  • CLARO: 189 (SD)
  • GTD/TELSUR: 82 (SD)
  • MOVISTAR: 484 (SD)
  • TU VES: 505 (SD)
  • ZAPPING: 96 (HD)
Tabla de posiciones Primera B

Publicidad
