La Liguilla de Ascenso 2025 entra en su etapa crucial con las semifinales de ida, instancia que este miércoles enfrentará a Deportes Concepción recibirá a Deportes Copiapó en el estadio Ester Roa, en un encuentro que promete una de las mayores convocatorias de la liguilla.

El cuadro penquista ha mostrado solidez y madurez táctica durante la temporada, y buscará aprovechar su localía para tomar ventaja en la llave. Por su parte, los de Atacama, llegan con la experiencia reciente de ser subcampeones de la categoría y con un plantel acostumbrado a enfrentar momentos de presión.

¿Dónde ver EN VIVO Deportes Concepción vs. Copiapó?

Deportes Concepción vs. Deportes Copiapó, juegan este miércoles 26 de noviembre, desde las 20:30 hrs. en el Ester Roa de Concepción, por la semifinal de ida de la liguilla.

El partido entre el León de Collao y Alborrojos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports

VTR: 46 (SD) (Santiago)

DTV: 632 (SD)

ENTEL: 220 (SD)

CLARO: 189 (SD)

GTD/TELSUR: 82 (SD)

MOVISTAR: 484 (SD)

TU VES: 505 (SD)

ZAPPING: 96 (HD)

