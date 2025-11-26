Arsenal y Bayern Múnich protagonizaron uno de los partidos más atractivos de la jornada en la UEFA Champions League. Manuel Neuer se terminó robando todas las miradas, aunque no para bien.

Los bávaros traían un andar perfecto a nivel europeo, pero los Gunners también, por lo que el encuentro disputado en el Emirates Stadium de Londres sería el más llamativo de la 5° fecha de la fase de liga de la Orejona. Los equipos no decepcionaron en el terreno de juego.

El error de Manuel Neuer

Sin dudas que a la hora de debatir quién es el mejor arquero de todos los tiempos, el nombre de Manuel Neuer no puede faltar. El alemán campeón del mundo y bicampeón de la Champions League ha marcado época. Su carrera ha sido tan brillante, que como buen portero se equivoca de vez en cuando para demostrar que es humano.

A los 39 años, Neuer está más vigente que nunca. Si bien se retiró de su seleccionado tras la Eurocopa de 2024, los problemas físicos de Marc André ter Stegen han hecho que desde Alemania lo quieran de regreso para la Copa del Mundo del 2026, tal como han informado medios de aquel país.

En el duelo entre Arsenal y Bayern Múnich, los Gunners se imponían por 2-1 con goles de Jurriën Timber y Noni Madueke. Los bávaros intentaban igualar como fuera el marcador, ante lo cual quedaron mal parados en el fondo. Neuer quiso aportar, pero arruinó.

A los 77 minutos, un balonazo largo de Arsenal encontró muy adelantada a la última línea alemana. Manuel Neuer intentó hacer su especialidad y salió muy lejos para cortar el ataque. Sin embargo, erró groseramente el cálculo y Gabriel Martinelli corrió en solitario con el balón en su poder para anotar el 3-1 definitivo.

Sin dudas no fue la mejor jornada del histórico arquero formado en Schalke 04. Los Gunners quedaron en lo más alto de la fase de liga de la Champions con 15 puntos, mientras Bayern Múnich ahora es 3° con 12 unidades. Manuel Neuer por su parte demostró que es humano y que hasta los mejores a veces se equivocan.