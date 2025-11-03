Paris Saint-Germain y Bayern Múnich se medirán este martes por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions League. El duelo promete ser uno de los más atractivos de la jornada, ya que ambos clubes llegan con puntaje ideal en el torneo y buscan consolidarse como los favoritos al título.

El conjunto parisino lidera, aunque recientemente sufrió una dura derrota ante el Marsella que frenó su racha. En cambio, el Bayern atraviesa un momento impecable: ha ganado todos sus partidos de la temporada y se mantiene firme en la cima de la Bundesliga.

PSG vs. Bayern: Horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE

El partido entre el PSG y Bayern Múnich, se juega este martes 4 de noviembre desde las 17:00 hrs. en el Estadio Anfield, Liverpool, por la Fase Liga de Champions League.

Este partido entre Parisinos y Bávaros, será transmitido a través de la señal de ESPN , emisora que también transmitirá este partido de manera online y por streaming, a través de la plataforma Disney+ Estándar y Premium, para usuarios previamente suscritos a la plataforma.

Estos son las señales de ESPN según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

Tabla de posiciones de Champions League

