Champions League

Real Madrid vs. Manchester City: A qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO la Champions League

Por Franccesca Arnechino

El Santiago Bernabéu será el escenario de un verdadero partidazo entre el Real Madrid y el Manchester City de Pep Guardiola, un duelo correspondiente a la sexta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

Los dos clubes más populares del mundo actualmente y es de gran importancia para los ‘merengues’. Medios españoles adelantan que una eventual derrota ante el equipo de Pep podría derivar en la salida de Xabi Alonso del conjunto madrileño.

¿En qué canal ver al Real Madrid vs. Manchester City por Champions League?

El enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City por la fecha 6 de la Fase de Liga se jugará este miércoles 10 de diciembre a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio Santiago Bernabéu.

ESPN confirmó que el duelo entre Real Madrid y Manchester City será transmitido por TV en Chile. Sin embargo, será de manera exclusiva por la señal ESPN Premium, que requiere el pago de un plan premium de la señal deportiva. 

Adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de streaming mediante la plataforma DISNEY+, exclusivo para suscriptores del plan premium.

Estos son los números según tu cableoperador:

  • ESPN Premium
    • VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
    • DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
    • ENTEL: 241 (HD)*
    • CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
    • GTD/TELSUR: 70 (SD)
    • MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
    • TU VES: 522 (HD)
    • ZAPPING: 100 (HD)
Tabla de Posiciones Champions League

