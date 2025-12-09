Esta semana, el Santiago Bernabéu será el escenario de un verdadero partidazo entre el Real Madrid y el Manchester City de Pep Guardiola, un duelo correspondiente a la sexta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

Este es un nuevo enfrentamiento entre dos de los clubes más populares del mundo actualmente y es de gran importancia para los ‘merengues’. Medios españoles adelantan que una eventual derrota ante el equipo de Pep podría derivar en la salida de Xabi Alonso del conjunto madrileño , esto a pesar de que hoy los tiene en el segundo puesto de La Liga (a cuatro puntos del Barcelona) y en el quinto lugar de la tabla de la Champions, zona de clasificación.

A continuación, en RedGol, conoce todos los detalles de este increíble encuentro: horario, transmisión y la tabla de posiciones previa.

¿Cuándo y a qué hora juegan Real Madrid vs. Manchester City?

El enfrentamiento entre Real Madrid y Manchester City por la fecha 6 de la Fase de Liga se jugará este miércoles 10 de diciembre a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Dónde ver el Real Madrid vs. City por TV y streaming?

ESPN confirmó que el duelo entre Real Madrid y Manchester City será transmitido por TV en Chile. Sin embargo, será de manera exclusiva por la señal ESPN Premium, que requiere el pago de un plan premium de la señal deportiva. Estos son los números según tu cableoperador:

ESPN Premium VTR: 166 (SD) – 860 (HD) DTV: 620 (SD) – 1620 (HD) ENTEL: 241 (HD)* CLARO: 178 (SD) – 478 (HD) GTD/TELSUR: 70 (SD) MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD) TU VES: 522 (HD) ZAPPING: 100 (HD)



Adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de streaming mediante la plataforma DISNEY+, exclusivo para suscriptores del plan premium.

Tabla de Posiciones de la UEFA Champions League

En la previa de este encuentro de Champions, el Real Madrid está ubicado en el 5° puesto de la tabla con 12 unidades, gracias a sus cuatro triunfos y una derrota.

El City, en tanto, es 9° con 10 unidades, producto de tres triunfos, un empate y una derrota. Revisa la tabla completa a continuación.

