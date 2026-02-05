El portazo que recibe Pep Guardiola tras intentar cambiar las reglas en Inglaterra

Tras vencer al Newcastle United en las semifinales de la EFL Cup, Pep Guardiola y el Manchester City recibieron un portazo por parte de la organización del certamen inglés al intentar inscribir a Marc Guéhi para la final.

El DT español quería contar con el central para el partido final ante el Arsenal el próximo 22 de marzo, sin embargo, como al jugador lo ficharon después de la ida de las semifinales, quienes están a cargo de las reglas no permitieron hacer una excepción.

Es que Guéhi llegó a Manchester el pasado 19 de enero, es decir, seis días después de la ida ante ‘Las Urracas’. Caso contrario a Antoine Semenyo, quien sí llegó antes del primer encuentro y está disponible para la final.

“Ojalá que podamos convencer a la Copa de la Liga que Marc puede jugar la final. No entiendo por qué no podría. Compras a un futbolista por un montón de dinero y luego no puede jugar por una regla que no entiendo. Espero que lo cambien”, fueron la palabras de Guardiola sobre el defensor central que llegó del Crystal Palace.

Precisamente ante estas situaciones, la EFL cambió sus reglas en esta nueva edición. Y si bien, permiten que un jugador pueda jugar la competencia pese a haberla disputado con otro equipo en la misma temporada, se especificó que para estar disponible en la final o a la vuelta de semifinales, el fichaje se tendría que oficializar antes del partido de ida.

Según EFE, la EFL rechazará esta petición. De hecho Pep Guardiola en la conferencia de prensa tras el triunfo ante el Newcastle dijo que no creía que le dieran el visto bueno pero lo intentarán. “Antoine (Semenyo) llegó antes del primer partido y pudo jugar. Ahora es la final, así que, ¿por qué Marc no puede? Es nuestro jugador y le pagamos su salario”, dijo el DT.

Los fichajes de Pep Guardiola en este mercado

Independiente de que la EFL no le permita inscribir al último refuerzo para la final ante el Arsenal, Pep Guardiola fichó dos nombres que le pueden aportar para la recta final de la Premier League, así como también para la UEFA Champions League.

El primer fichaje que hizo el Manchester City este mes fue el de Antoine Semenyo, quien llegó desde el Bournemouth por 72 millones de euros. Mientras que el segundo valió 23 millones de euros y también llegó desde la Premier League, pero a reforzar la zaga central: Marc Guéhi.

¿Cuándo juega Manchester City vs Arsenal en la final de EFL Cup?

Pep Guardiola se verá las caras con Mikel Arteta antes de definir quién se queda con el título de Premier League. Este partido será correspondiente a la final de la EFL Cup, cuando Manchester City enfrente a Arsenal el próximo domingo 22 de marzo a las 13:30 horas (hora chilena).

