Pep Guardiola volvió a dar que hablar en Inglaterra esta semana, no por una charla táctica o una alineación sorpresiva. Esta vez, el DT lo hizo por su reacción ante el mercado de fichajes del Manchester City, que ya suma un gasto cercano a 485 millones de euros en las últimas ventanas.

Aunque los números hablan por sí solos y los Ciudadanos fueron uno de los clubes más activos en fichajes, el técnico catalán respondió con sorna cuando fue consultado sobre si estaba satisfecho con el ritmo de gasto del club.

En conferencia de prensa, Pep Guardiola comentó respecto al dinero que ha gastado el Manchester City que “estoy un poco triste y molesto porque nuestro gasto neto en los últimos cinco años es apenas el séptimo más alto de la Premier League. Yo quiero ser el primero“.

El comentario generó risas y sorpresa entre periodistas y aficionados. Sin embargo, fue interpretado más como una crítica irónica hacia la directiva que como un reclamo serio. Esto marca una postura curiosa de un entrenador que ha vivido bajo la lupa del mercado durante años.

El Manchester City no se encuentra en su mejor momento

Manchester City de Pep Guardiola, una de las plantillas más caras

El Manchester City según Transfermarkt tiene un valor de 1,29 mil millones de euros, ubicándose en el segundo puesto, sólo por debajo del Real Madrid que tiene un valor de 1,35 mil millones de euros.

Los tres jugadores más caros de los Ciudadanos son unos que no sorprenden. Incluso, uno de ellos ha ganado el Balón de Oro. En primer lugar está Erling Haaland con un valor de 200 millones de euros, luego está Phil Foden con un precio de 80 millones de euros y finalmente el ganador del premio, Rodrigo “Rodri” Hernández, con un valor de 75 millones de euros.

El Manchester City ahora se encuentra en la segunda posición en la tabla de la Premier League con 47 puntos, debajo del Arsenal con 53. Su próximo partido por la Premier League será contra el Liverpool, un choque que promete.