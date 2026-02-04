Pep Guardiola expresa su dolor en impactante conferencia: “¿La gente no siente empatía?

Pep Guardiola sorprendió al mundo en una conferencia de prensa en la que habló de todos los graves sucesos que ocurren alrededor del mundo. En la previa de la revancha en semifinales de la EFL Cup, a disputarse este miércoles, el DT del Manchester City alzó la voz.

Y es que después de participar de un evento en Barcelona a favor de Palestina, en donde mencionó que “estamos con Palestina, y no solo con ellos, con todas las causas“, el entrenador hace un nuevo esfuerzo para que el mundo del fútbol se involucre en la actualidad mundial.

“Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido la información más clara enfrente de nosotros. El genocidio en Palestina, lo que está pasando en Ucrania, lo que ocurre en Rusia, en Sudán, en todo el mundo,”, partió diciendo.

“Me alegro de que me preguntes, porque creo que es la primera vez en diez años que un periodista lo hace. Parece que es que no se los permiten, no lo sé, pero es que, ¿acaso hay alguien ahí fuera que vea lo que está pasando en el mundo y no esté afectado?“, agregó.

“Ahora podemos verlo todo, antes no. Es algo que me duele. ¿Querer hacer daño a otro país? Me duele, así es como me siento. Matar a miles de personas inocentes me duele“, continuó diciendo Pep Guardiola.

“Tengo muchos amigos de diferentes países y defender una idea matando a miles de personas… Lo siento, pero siempre estaré en contra de eso. Siempre. No me puedo imaginar cómo alguien no puede sentirse así. Cuando ves esas imágenes todos los días, padres, madres, hijos, sus vidas destruidas, ¿y la gente no siente empatía? Lo siento, no lo entiendo“, añadió.

“Mira lo que ha pasado en Estados Unidos, con Renee Good y Alex Pretti. Han matado a un enfermero, entre cinco o seis personas, en el suelo, diez disparos, ¿cómo puedes defender eso?“, ejemplificó.

Por último, cerró con que “no hay una sociedad perfecta. Yo no lo soy, nadie lo es, pero tienes que trabajar para que esto sea un lugar mejor. Una persona que va a defender a una mujer y es rodeada y asesinada por eso (Pretti). ¿Cómo puedes defender eso? Siempre estaré aquí para hablar contra ello“.

