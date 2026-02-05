Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Audax Italiano suma a inesperado refuerzo para esta temporada: “No estaba considerado”

El cuadro audino sigue definiendo el plantel de esta 2026, donde revelan que se tomó una importante decisión sobre uno de sus jugadores.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El equipo audino tomó una tajante decisión.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTEl equipo audino tomó una tajante decisión.

Audax Italiano inició una nueva temporada con un empate contra la U, donde debutaron los nuevos refuerzos de la escuadra y, pensando en lo que se viene, se reveló que un jugador que no estaba siendo considerado se quedará en la escuadra.

Según revela Tano Noticias, Ignacio Fuenzalida se quedará en la escuadra. Esto luego de volver de su préstamo en Deportes Recoleta. “El canterano audino no estaba considerado por Gustavo Lema para este 2026. Al igual que el ex jugador itálico Javier Quiñones, entrenaba apartado del primer equipo y tampoco fue convocado a la pretemporada en Talca”.

Añadiendo que según información que recabaron, todo dio un giro. “De estar 98% fuera del club, “Chipi” hoy, volvió a entrenar con normalidad y a la par de sus compañeros”, añadiendo que el jugador tiene contrato vigente. “De hecho firmo su renovación hasta 2027”.

Ignacio Fuenzalida seguirá en Audax. /Photosport

Ignacio Fuenzalida seguirá en Audax. /Photosport

El 2026 de Audax

Los itálicos comenzaron la temporada con un discreto empate contra Universidad de Chile, por lo que tendrán que prepararse, ya que enfrentarán un partido único contra Cobresal por el ingreso a la Fase de grupos de Copa Sudamericana.

Este año, el cuadro audino también vivió la salida de alguna de sus figuras. Jorge Espejo, Germán Guiffrey, Luis Riveros, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia, se despidieron de la escuadra, mientras que entre los refuerzos se sumaron Favian Loyola, Martín Ballesteros, Rodrigo Cabral, Diego Coelho, Marcelo Ortiz y Pedro Garrido.

Publicidad
Revelan que Audax Italiano saca a uno de sus jugadores: “La decisión de rescindir contrato”

ver también

Revelan que Audax Italiano saca a uno de sus jugadores: “La decisión de rescindir contrato”

Lee también
La triste medida para que Huachipato y la U jueguen este domingo
U de Chile

La triste medida para que Huachipato y la U jueguen este domingo

Revientan el mercado de fichajes que realizó Colo Colo
Colo Colo

Revientan el mercado de fichajes que realizó Colo Colo

¿Está pedido? Lo que dijo Ortiz tras el espaldarazo que le dio Mosa
Colo Colo

¿Está pedido? Lo que dijo Ortiz tras el espaldarazo que le dio Mosa

Los megaconciertos que impiden reprogramar duelo de la U y Huachipato
U de Chile

Los megaconciertos que impiden reprogramar duelo de la U y Huachipato

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo