Audax Italiano suma a inesperado refuerzo para esta temporada: “No estaba considerado”

Audax Italiano inició una nueva temporada con un empate contra la U, donde debutaron los nuevos refuerzos de la escuadra y, pensando en lo que se viene, se reveló que un jugador que no estaba siendo considerado se quedará en la escuadra.

Según revela Tano Noticias, Ignacio Fuenzalida se quedará en la escuadra. Esto luego de volver de su préstamo en Deportes Recoleta. “El canterano audino no estaba considerado por Gustavo Lema para este 2026. Al igual que el ex jugador itálico Javier Quiñones, entrenaba apartado del primer equipo y tampoco fue convocado a la pretemporada en Talca”.

Añadiendo que según información que recabaron, todo dio un giro. “De estar 98% fuera del club, “Chipi” hoy, volvió a entrenar con normalidad y a la par de sus compañeros”, añadiendo que el jugador tiene contrato vigente. “De hecho firmo su renovación hasta 2027”.

Ignacio Fuenzalida seguirá en Audax. /Photosport

El 2026 de Audax

Los itálicos comenzaron la temporada con un discreto empate contra Universidad de Chile, por lo que tendrán que prepararse, ya que enfrentarán un partido único contra Cobresal por el ingreso a la Fase de grupos de Copa Sudamericana.

Este año, el cuadro audino también vivió la salida de alguna de sus figuras. Jorge Espejo, Germán Guiffrey, Luis Riveros, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia, se despidieron de la escuadra, mientras que entre los refuerzos se sumaron Favian Loyola, Martín Ballesteros, Rodrigo Cabral, Diego Coelho, Marcelo Ortiz y Pedro Garrido.

Publicidad

Publicidad