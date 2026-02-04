Audax Italiano inició una nueva temporada con un empate frente a U de Chile, y, a pesar de que el campeonato ya está en marcha, el cuadro itálico sigue definiendo el plantel con el que enfrentará el 2026 donde tomaron tajante decisión.

Según revela el medio Tano Noticias, Javier Quiñones, deja el cuadro esta temporada. “¡No va más! El canterano de Audax Italiano deja el club después de estar más de 7 años vistiendo la verde, el nacido en La Ligua debutó en el profesionalismo con la casaquilla Audina el 2023, frente a Coquimbo Unido entrando desde la banca”.

Asimismo, señalan que el jugador no tenía espacio en el plantel que dirige Gustavo Lema. “Ni si quiera estuvo convocado para la pretemporada 2026 en Talca, y en los amistosos que realizó Audax en Ciudad de Campeones no vio acción”.

Además, agregan que jugador mantenía contrato vigente con la escuadra hasta el 2027. “Es por ello, que desde el club tomaron la decisión de rescindir contrato con el futbolista”.

El jugador no seguiría con el cuadro audino esta temporada. Jonnathan Oyarzun/Photosport

Audax Italiano define el plantel del 2027

El cuadro audino enfrentará un partido único contra Cobresal por el ingreso a la Fase de Grupos del campeonato internacional.

Por mismo, comenzó a reforzarse, considerando que terminando el 2025 enfrentó las salidas de Jorge Espejo, Germán Guiffrey, Luis Riveros, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia.

Por lo mismo, el cuadro anunció las llegadas de nuevas figuras para reforzarse entre ellas Favian Loyola, Martín Ballesteros, Rodrigo Cabral, Diego Coelho, Marcelo Ortiz y Pedro Garrido.