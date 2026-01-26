Audax Italiano continúa reforzando el plantel con el que enfrentarán la nueva temporada y donde enfrentarán la Copa Sudamericana. Y, pensando en eso, el club ha anunciado grandes refuerzos, a quienes se podría sumar a delantero de la MLS.

Con importantes salidas esta temporada, entre ellas la de Eduardo Vargas, Jorge Espejo y Leonardo Valencia, el cuadro audino busca reforzarse, considerando que enfrentarán un partido único contra Cobresal por el ingreso a la Fase de Grupos del campeonato internacional.

El delantero que busca Audax

Según revela Tano Noticias, Sergio Santos estaría cerca de concretar su regreso al cuadro Audino. “Tiene interés real en contar con él para el 2026”.

Añadiendo que hay contactos. “El delantero brasileño es del gusto del cuerpo técnico, en el club lo conocen bien y lo consideran un jugador interesante e importante para el proyecto deportivo”.

“Durante este mercado han existido sondeos entre Audax y el entorno del jugador”, explica el medio.

Añadiendo que la mayor traba que tendría sería el aspecto económico. “Motivo por el cual no se ha podido llegar aún a un acuerdo. A favor del escenario: Audax Italiano cuenta con un cupo de extranjero libre, lo que mantiene el nombre de Sergi Santos muy vivo dentro del club”.

La carrera de Sergio

El delantero de 31 años comenzó su carrera en 2015 en el conjunto itálico donde estuvo hasta el 2018, para luego llegar a la liga de Estados Unidos, donde jugó en Philadelphia Unión, Cincinnati y Houston.

Sergio Santos podría regresar a Audax/Photosport

Los refuerzos confirmados de Audax Italiano

Para la nueva temporada, el cuadro itálico experimento importantes salidas en su plantel, entre ellas la de Jorge Espejo, Germán Guiffrey, Luis Riveros, Eduardo Vargas y Leonardo Valencia.

Por lo mismo, el cuadro anunció las llegadas de nuevas figuras para reforzarse entre ellas Favian Loyola, Martín Ballesteros, Rodrigo Cabral, Diego Coelho, Marcelo Ortiz y Pedro Garrido.