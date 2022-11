¿Es Sergio Santos el delantero que necesita Colo Colo? El nombre del ex Audax Italiano, actualmente en el Cincinatti FC de la MLS, ha orbitado el Estadio Monumental y su eventual incorporación al elenco de Macul no convence del todo a quienes mejor conocen la historia e idiosincrasia del elenco popular.

Quien más que Vladimiro Mimica para opinar del posible arribo del actual jugador que milita en la MLS. El insigne relator en la campaña de Colo Colo de 1991, en conversación con Redgol señala que el fútbol chileno en los últimos años peca de jugadores con gran nivel.

"El posible arribo de Sergio Santos a Colo Colo demuestra la poca jerarquía y la mediocridad del fútbol chileno. Hace mucho tiempo estamos recibiendo jugadores de segundo y tercer nivel", expresa el emblematico periodista.

Otro que tiene voz autorizada para hablar del elenco albo es Jaime Vera. El Pillo ve con buenos ojos la eventual llegada del futbolista brasileño a Macul y aunque advierte que el equipo necesita de manera urgente un jugador que genere fútbol en el mediocampo.

"Sergio Santos es una gran alternativa para la ofensiva de Colo Colo. El equipo necesita un creador con carácter. No sacan nada con tener buenos delanteros si no tienen a un gran habilitador", subraya el ex entrenador de Deportes Iquique, Universidad de Concepción, entre otros elencos.

Sin dudas que la Copa Libertadores es la gran deuda que tiene Colo Colo en el plano internacional. El testigo de aquella inolvidable campaña de 1991 y que relatara los goles de Luis Pérez y Leonel Herrera Herrera en la épica final ante Olimpia, remarca la importancia de lo que significa reforzarse con jugadores que vengan a sumar y competir en cualquier tipo de torneo, sobre todo para un equipo que volverá a disputar el torneo continental el 2023.

"No tenemos la posibilidad hoy de competir en el plano internacional con este nivel de refuerzos. Colo Colo si desea y apunta a subir un escalón en la Copa Libertadores, debe reforzarse con otro tipo de futbolistas y de mayor renombre", recalca Vladimiro Mimica.

El ex jugador itálico militó en suelo chileno entre 2015 y 2018, dejando un saldo de 72 partidos disputados y de 18 goles convertidos defendiendo la camiseta del club de colonia. En 2019 pasó a las filas de Philadelphia Union de los Estados Unidos y posteriormente saltó a Football Club Cincinnati.