Para nadie es un misterio que Manuel Pellegrini es uno de los mejores entrenadores nacionales de todos los tiempos, y el único que se mantiene con vigencia en Europa. Por ello, son muchos quienes piden que asuma finalmente la Selección Chilena en medio de la actual crisis.

Hasta ahí lo habitual. Ahora, una de las personas más cercanas al Ingeniero en su vida personal y profesional como Arturo Salah fue más allá. En charla con el podcast “El Gerente” de The Clinic, el expresidente de la ANFP, que en su mandato no pudo convencer a su amigo de venir a la Roja, afirmó que el hoy DT del Betis es el único que puede sacar a fútbol chileno de su mal momento.

Pellegrini, ¿el “salvador” del fútbol chileno?

“Estamos en la crisis más profunda del fútbol chileno. En su momento, cuando había que buscar un entrenador para la Selección fue con el primero que hablé. Él estaba en un momento profesional óptimo, pero estaba en otro nivel”, reconoció el también ex técnico.

Pellegrini, entrenador del Betis actualmente

En esa línea, Salah afirmó que “se fijan que ahora en las últimas entrevistas que dio Pellegrini, flexibilizó esa posibilidad. Siempre ha dicho que quiere cerrar su carrera dirigiendo a Chile. Él tiene una espalda tremenda como para poder neutralizar todo este desorden y falta de visión técnica que tiene el fútbol actual”.

“SI bien la Selección es una parte, es lo más importante e influye mucho en todo el desarrollo de la actividad. Si se logra ordenar eso y los que están al lado administran bien o no hacen locuras, porque una persona con el liderazgo Manuel no lo permitiría, él es la única salvación que tiene el fútbol chileno“.

¿Qué condiciones pone el “Ingeniero” para llegar a La Roja?

En una entrevista que le concedió al enviado especial de RedGol a España Keno Trotamundos en diciembre de 2024, Manuel Pellegrini detalló qué necesita para poder hacerse cargo definitivamente de la Selección Chilena y cumplir su sueño profesional.

“Quiero dirigir a la selección si hay un proyecto, guiado por una dirección técnica que asesore a los dirigentes en lo que hay que hacer. Que sea un proyecto serio en que uno pueda intervenir, que tenga un área técnica a lo largo de todo el país. Estoy seguro que si no está el convencimiento o voluntad, si uno va es para poner la cabeza en la guillotina“, finalizó.