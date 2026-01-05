Vicente Pizarro tiene todo listo para ser flamante nuevo jugador de Rosario Central de Argentina. El canterano de Colo Colo fue pedido expresamente por Jorge Almirón, dejando a Fernando Ortiz sin una valiosa arma en el mediocampo del Cacique.

Por lo mismo este movimiento al interior del Monumental podría provocar un efecto dominó bastante importante. No hablamos solamente de tener que buscar un nuevo capitán el plantel, sino que también con dar con un reemplazante del Vicho en este mercado de fichajes.

El adiós de Pizarro dejará en la medular a solo Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Esteban Pavez y Arturo Vidal, estos dos últimos, con varios partidos meses desde que tomó el equipo el Tano Ortiz.

La petición de Fernando Ortiz ante partida de Vicente Pizarro

De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, el entrenador argentino ya solicitó a la dirigencia de Blanco y Negro salir al mercado de fichajes para dar con un reemplazo de Vicente Pizarro.

Para Ortiz el Vicho era un jugador que entendía a la perfección su idea de juego. Por lo mismo, no se quiere dar el lujo de perder a alguien con esas características.

La taera no será fácil. En el Monumental no hay plata y todavía hay que esperar qué pase con jugadores como Alan Saldivia, Lucas Cepeda y Salomón Rodríguez, quienes a pesar de los rumores, siguen sin irse del club.

Cabe recordar que de momento los albos solo han fichado al lateral izquierdo Matías Fernández Cordero y al defensor central uruguayo Joaquín Sosa.