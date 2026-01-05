El inicio de la pretemporada 2026 de Colo Colo ha tenido algunas novedades importantes. El Cacique comenzó los trabajos para la campaña que viene y lo hizo con el regreso de Cristián Zavala dando que hablar.

El extremo, que no fuera considerado por Jorge Almirón, regresó al Estadio Monumental luego de ser campeón con Coquimbo Unido. Si bien trató de quedarse en los Piratas, por ahora está considerado en el Eterno Campeón aunque con algunas dudas sobre sus ganas.

Y es que luego de los exámenes médicos, en redes sociales se viralizó la primera imagen del jugador y no era nada favorable. Su rostro dejaba claro que no estaba cómodo y para muchos fue un claro gesto por su retorno al Cacique, algo por lo que debió salir a aclarar todo.

Cristián Zavala aclara su polémico rostro en su vuelta a Colo Colo

El regreso de Cristián Zavala a Colo Colo no ha estado lejos de la polémica. El extremo fue visto y no con buena cara en su retorno al Cacique, algo que llamó mucho la atención de los hinchas y que obligó al jugador a dar explicaciones.

Cristián Zavala ya entrena con el plantel de Colo Colo para la temporada 2026. Foto: Colo Colo.

A través de su cuenta de Instagram, el ex Coquimb Unido decidió desmentir que esté incómodo y reveló las razones por las que se vio con un rostro de pocos amigos. “Estaba para la cag…“, reconoció de entrada.

¿Pero por qué estaba tan mal? Según explicó el propio Cristián Zavala, todo se debía a una lesión que debió tratar en el quirófano. “Contexto: me acaban de limpiar la herida de la operación, estaba más pálido que la chu…“, agregó en tono de broma.

De hecho, la Bala enfatizó en un detalle que había pasado desapercibido hasta ahora y que tenía que ver con su look. “Hasta se me quedaron las zapatillas en la sala donde me limpiaron“.

Quedará esperar para ver cuál es el rol que le tiene Fernando Ortiz en este nuevo Eterno Campeón. Con Lucas Cepeda buscando una salida, podría ganarse una camiseta de titular, aunque todo dependerá de lo que pase con el mercado.

Cristián Zavala por ahora está enfocado en pelear por un lugar en Colo Colo. El extremo se olvida de Coquimbo Unido y va por una revancha en el Cacique, al que quiere ayudarlo a volver a pelear títulos.

¿Cuáles fueron los números de Cristián Zavala en 2025?

Cristián Zavala regresa a Colo Colo luego de ser campeón con Coquimbo Unido y haber disputado un total de 24 partidos oficiales en la temporada 2025. En ellos aportó con 2 goles y 5 asistencias en los 1.457 minutos que acumuló dentro de la cancha, la mayoría de ellos junto a los Piratas.