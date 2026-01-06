Es tendencia:
Colo Colo

“Tenía una posibilidad”: la decisión de Esteban Pavez por su futuro en Colo Colo

El volante, capitán del Cacique, tuvo un 2025 para el olvido y los hinchas piden su salida después de la polémica que generó con la UC. Preguntaron por él.

Por Jp Viluñir Silva

Esteban Pavez no lo pasó bien en Colo Colo en 2025.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEsteban Pavez no lo pasó bien en Colo Colo en 2025.

Uno de los jugadores que peor lo pasó en el terrible centenario de Colo Colo fue Esteban Pavez. El volante no sólo tuvo un pobre rendimiento, sino que terminó peleado con los hinchas luego de una polémica generada en el peor momento.

Tras haber dicho que Universidad Católica es una institución más grande que el Eterno Campeón, los fanáticos albos le hicieron la cruz. No fueron pocos los que han pedido su salida y, con el poco espacio que tuvo con Fernando Ortiz, varios anticipaban su salida.

Y en las últimas horas se conocieron importantes novedades sobre el futuro del mediocampista. Un club llegó a preguntar por sus condiciones, aunque recibió una respuesta de parte del jugador que nadie esperaba.

Esteban Pavez tiene chances para salir de Colo Colo, pero…

El futuro de Esteban Pavez es todo un misterio, aunque el jugador tiene una clara postura. A pesar de que terminó como uno de los más odiados del centenario, el volante no baja los brazos y apuesta por revertir su situación en el Cacique.

Esteban Pavez rechazó salir de Colo Colo a pesar de que los hinchas ya no lo quieren. Foto: Photosport.

El periodista Edson Figueroa se refirió al caso del capitán albo en su canal de YouTube y reveló que tiene chances para partir. “Es parte del plantel de Colo Colo. La información que manejo es que por ahí tenía una posibilidad“.

Sin embargo y más allá de que varios lo quieren afuera, Esteban Pavez no les dará en el gusto y peleará por darlo vuelta. “Tiene ganas de quedarse en el club“, enfatizó el reportero albo.

En esa misma línea, Edson Figueroa avisó que Esteban Pavez no baja los brazos en su deseo de seguir en Colo Colo para tapar bocas. “Está cómodo en Santiago y quiere remarla“.

Eso sí y más allá del deseo del jugador, será Fernando Ortiz quien tenga la última palabra. El Tano lo cortó en su arribo al Eterno Campeón y casi no le dio minutos, por lo que deberá convencerlo si es que quiere tener espacio ahora que se fue Vicente Pizarro.

Esteban Pavez no piensa moverse de Colo Colo y enciende el debate sobre su continuidad. El mediocampista no estuvo a la altura del centenario y está obligado a demostrar para ser considerado.

¿Cuáles son los números de Esteban Pavez en Colo Colo?

En todos sus años en Colo Colo, Esteban Pavez ha logrado disputar un total de 345 partidos oficiales. En ellos ha aportado con 16 goles y 18 asistencias en los 28.195 minutos que ha estado dentro de la cancha.

