El mercado de fichajes del fútbol chileno ha tenido varios movimientos en Colo Colo en las últimas horas. El Cacique se despide de varias figuras y puede haber una más que se sume a la lista de salidas: Marcos Bolados.

El delantero lleva ya varias temporadas con el Eterno Campeón y, tras la Liga de Primera 2025, entendió que necesita dar un paso al costado. Fernando Ortiz quiere traer jugadores en su puesto y se quedaría sin espacio, por lo que arma las maletas con varios clubes interesados.

Y es que luego de conocerse el deseo del jugador de salir, aparecieron cuatro elencos a consultar por su situación. Con contrato hasta fin de año, deberá negociar si es que parte a préstamo o si rompe su contrato para así liberar la billetera alba.

A Marcos Bolados se lo pelean cuatro clubes para que salga de Colo Colo

El futuro de Marcos Bolados puede estar muy lejos de Colo Colo. El delantero quiere sumar minutos y en el Cacique no los tendrá, por lo que mira a otros clubes para poder seguir con su carrera.

Marcos Bolados interesa en cuatro clubes luego de conocerse sus ganas de salir de Colo Colo. Foto: Photosport.

Según reveló DaleAlbo, son cuatro los equipos que lo tienen en sus planes. El primero es O’Higgins, que terminó en el tercer lugar de la tabla de posiciones y aseguró un lugar en la Copa Libertadores. El Capo de Provincia peleará a nivel internacional y quiere figuras ante la salida de algunas otras.

Publicidad

Publicidad

En segundo lugar está Audax Italiano, que sacó pasajes a la Copa Sudamericana 2026. Los Itálicos han sufrido bajas como la de Eduardo Vargas, por lo que necesitan con urgencia nuevos nombres en ataque.

ver también ¿Golpe a la U en el mercado? Destapan la verdad de la arremetida de Colo Colo por Juan Martín Lucero

A ellos se suma Palestino, otro que se metió en el torneo continental y que ha limpiado su plantilla con el arribo de Cristián Muñoz a la banca. Marcos Bolados podría tener así su opción de jugar un torneo internacional y olvidarse de lo que fue el terrible centenario con Colo Colo.

El último que está buscando al artillero del Eterno Campeón es Everton. Los Ruleteros se salvaron con lo justo del descenso y deberán hacer una inversión importante si es que no quieren volver a pasar por lo mismo.

Publicidad

Publicidad

Marcos Bolados arma las maletas para seguir con su carrera lejos de Colo Colo. El delantero no entra en los planes de Fernando Ortiz y el Cacique, por lo que ruega que su panorama se aclare lo antes posible.

¿Cuáles son los números de Marcos Bolados en Colo Colo?

Marcos Bolados puede dejar Colo Colo luego de haber disputado un total de 238 partidos oficiales. En ellos ha aportado con 34 goles y 32 asistencias en 12.469 minutos dentro de la cancha.