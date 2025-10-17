Javier Correa parecía haberse recuperado de sus problemas físicos, pero a Colo Colo los problemas no lo sueltan. El delantero se resintió de sus molestias, lo que lo dejará al margen del duelo con Coquimbo Unido y obliga al Cacique a pensar en reemplazantes.

Fernando Ortiz ha aprovechado este tiempo sin partidos para ver a los jugadores que no han tenido tanto espacios. Entre ellos están Marcos Bolados y Salomón Rodríguez, dos que están peleando por el puesto del 9 albo.

Si bien el especialista es el uruguayo, su mal rendimiento incluso en amistosos deja mejor perfilado al chileno, que brilló en la goleada ante Deportes Iquique. “Puedo jugar por izquierda y picar por derecha, puedo bajar. Entonces me siento como más libre, encuentro que me gusta más“, advirtió días atrás y parece que sus palabras son escuchadas en el Estadio Monumental.

Marcos Bolados le gana el gallito a Salomón Rodríguez en Colo Colo

Colo Colo no tiene margen de error y ya no tiene tiempo de dar oportunidades a quienes no las han aprovechado. Para el choque con Coquimbo Unido, el Cacique prepara una formación en la que tendrá que probar con un 9 ante la lesión de Javier Correa.

Marcos Bolados suma bonos por sobre Salomón Rodríguez para ser el 9 de Colo Colo ante Coquimbo Unido. Foto: Photosport.

Según explicó el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN, en la práctica de este viernes en el Estadio Monumental hubo luces de quién tomará el puesto. Y el elegido parece ser Marcos Bolados.

El delantero entró en esa posición en la goleada ante Deportes Iquique e incluso marcó uno de los goles. Una actuación que lo deja por encima de Salomón Rodríguez, quien tuvo su oportunidad ante Deportes Puerto Montt pero no la aprovechó.

Sin Javier Correa, que baja a buscar balones y participa más del juego, Fernando Ortiz usará un jugador que puede cumplir más ese rol. Marcos Bolados entrenó como titular, aunque Salomón Rodríguez también vio acción.

La situación es compleja para el Eterno Campeón, ya que debe sumar de a tres obligadamente ante los Piratas. Otro resultado complicaría mucho sus aspiraciones de clasificar a una copa internacional, por lo que debe enviar lo mejor que tiene a la cancha.

Marcos Bolados por ahora asoma como el 9 de Colo Colo ante Coquimbo Unido. Salomón Rodríguez tendrá que seguir esperando, pero más que eso, debe demostrar cuando le toque que puede ser aporte y no un problema más.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Con Marcos Bolados y Salomón Rodríguez peleando el puesto, Colo Colo entrena para visitar a Coquimbo Unido. El Cacique viaja al norte para medirse con los Piratas este domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones

