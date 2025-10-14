El paso de Salomón Rodríguez por Colo Colo ha estado muy lejos del que los hinchas y el club esperaban. El delantero no marca desde febrero y ha dejado al Cacique sin un reemplazante para un Javier Correa que no lo ha pasado bien con las lesiones esta temporada.

Sin embargo, en el último partido en la Liga de Primera, Fernando Ortiz sorprendió al mandar a la cancha a Marcos Bolados. El delantero no había sido muy considerado, pero igual se las arregló para marcar un gol y liderar la goleada ante Deportes Iquique.

Ahora, pensando en el reinicio del torneo, el DT tendrá que tomar decisiones importantes y más con el pobre nivel del atacante uruguayo. Es por ello que el ya tradicional modelo de las camisetas del Cacique aprovechó de avisarle al entrenador que puede ser ese hombre que le hace falta.

Marcos Bolados le avisa a Colo Colo que puede ser el 9 que no ha sido Salomón Rodríguez

Marcos Bolados quiere aprovechar la llegada de Fernando Ortiz y el mal momento de Salomón Rodríguez para ser el otro 9 de Colo Colo. El delantero se ilusiona con tomar el lugar de reemplazante de Javier Correa para la recta final de la temporada y así poder seguir en el club.

Marcos Bolados aseguró que puede ser el 9 que Salomón Rodríguez no ha sido para Colo Colo. Foto: Photosport.

En conferencia de prensa, el 11 albo se sinceró sobre el puesto que más le gusta. “La verdad que sí, lo he comentado algún compañero y al técnico igual que me acomoda harto a veces jugar de 9 porque no tengo la línea pegada atrás“.

En esa misma línea, Marcos Bolados enfatizó en que ser el centrodelantero le permite jugar con más espacio. “Puedo jugar por izquierda y picar por derecha, puedo bajar. Entonces me siento como más libre, encuentro que me gusta más

El atacante no se quedó ahí y apuntó a lo bien que le ha hecho al plantel el estilo que utiliza Fernando Ortiz. “La verdad que el nuevo esquema me agrada harto. Nosotros creemos que es una buena arma para poder atacar, que juntamos gente en un lado, tiramos para el lado contrario, encuentro que se abre más espacio jugando de esa manera“.

Finalmente y para evitar polémicas, no se la jugó con un socio ideal en el ataque albo. “De compañeros, la verdad que el que está haciéndolo súper bien y encuentro que el que le toque lo va a hacer Igual de bien, que como él que va a entrar“.

Marcos Bolados por ahora entrena para tratar de ganarse una camiseta en Colo Colo. El delantero pelea con Salomón Rodríguez por ser el reemplazante de un Javier Correa que vuelve de su lesión para arreglar el centenario.

¿Cuáles son los números de Marcos Bolados en Colo Colo?

En su paso por Colo Colo, Marcos Bolados ha logrado disputar 231 partidos oficiales en total. En ellos ha marcado 34 goles, ha aportado con 31 asistencias y alcanza los 12.154 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Marcos Bolados intentará ganarse un lugar como el 9 de Colo Colo para el próximo partido en la Liga de Primera. Este domingo 19 de octubre a partir de las 12:30 horas el Cacique visita a Coquimbo Unido.

