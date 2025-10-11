Cuando parecía que las cosas se estaban calmando, Colo Colo se ve otra vez sacudido por un terremoto. Arturo Vidal sorprendió a todos luego de dejar en duda su continuidad en el Cacique para la próxima temporada.

Pese a que renovó su contrato por la cantidad de partidos disputados, el King sacó la voz y aseguró que se sentará a conversar con Aníbal Mosa al respecto. Los rumores sobre su futuro comenzaron a tomar fuerza y este sábado se reveló una noticia que puede ir aclarando el panorama.

Y es que nadie vio venir que, en medio de la recta final de la campaña con el Cacique, el bicampeón de América fue confirmado en un particular torneo. Una situación que, para muchos, explica su deseo de partir y así dedicarse a otros proyectos.

Arturo Vidal llega a la Kings League… ¿Y se olvida de Colo Colo?

Arturo Vidal despeja rumores y este sábado fue confirmado como parte de la nueva versión de la Kings League. El volante participará el torneo de fútbol que ha revolucionado internet en los últimos años acompañado de un popular influencer.

Arturo Vidal fue anunciado como miembro de la Kings League 2026. Foto: Photosport.

Fue a través de las páginas oficiales del certamen que se confirmó la presencia del mediocampista como uno de los capitanes de Chile junto a Shelao en la Wolrd Cup Nations a disputarse en Brasil. “Me siento muy bien, es una maravilla ir a Brasil, espero estar allá y representar a Chile“, dijo en la transmisión del show.

En redes sociales Arturo Vidal celebró su llegada al evento y alentó a su nuevo socio. “Vamos con todo, mi hermano”, dijo. A eso le sumó un mensaje en la publicación que anunciaba su arribo con la bandera chilena y un emoticón mandando a callar a todos.

La noticia no cayó muy bien en los hinchas de Colo Colo, quienes lo acusan de no estar enfocado en la recta final de la temporada. En ella se están jugando una clasificación a copas internacionales, el motivo por el que aseguró definirá si se queda o se va del Cacique.

Nuestro país quedó en el Grupo A del certamen junto a Marruecos, Colombia y Países Bajos. El torneo se disputará entre el 3 y el 17 de enero, cuando el Eterno Campeón esté comenzando su pretemporada el año que viene.

Arturo Vidal está confirmado como uno de los capitanes de Chile en la Kings League. El volante deja a Colo Colo marcando ocupado y temblando con su continuidad para el 2026.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

En lo que va de temporada 2025, Arturo Vidal ha logrado disputar 23 partidos oficiales en total con la camiseta de Colo Colo. En ellos ha aportado con 3 goles y 1 asistencia en los 1.582 minutos que ha estado dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras Arturo Vidal es confirmado en la Kings League, se enfoca en terminar la temporada con Colo Colo de la mejor manera. El Cacique vuelve a la cancha el próximo domingo 19 de octubre cuando visite a Coquimbo Unido a partir de las 12:30 horas.