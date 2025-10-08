La historia de Arturo Vidal con Colo Colo se estiró por un año más después de que el King renovara su contrato hace solo unas semanas. “Estoy disfrutando al máximo, me volvieron las ganas del mundo de sacar todo adelante con la renovación“, dijo el volante tras la noticia.

El ex Barcelona debía alcanzar una cantidad establecida de minutos para que su contrato fuera renovado por otra temporada. Eso sucedió en septiembre pasado, después de la Supercopa entre el Cacique y U. de Chile.

Sin embargo, la situación del King podría sufrir un vuelco total. Este miércoles, Arturo Vidal habló con los medios de comunicación y dijo que recién a fin de año evaluará su continuidad en Colo Colo, y que no desea ser “un estorbo” para el equipo de sus amores.

“Sí, renové. Me hubiese gustado que fuera de otra forma. Pero no he tomado la decisión, a fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo. Ahí tomaremos la decisión“, manifestó.

Arturo Vidal dejó abierta la puerta de salida en Colo Colo | Photosport

ver también “Muy pocos la tienen”: Fernando Ortiz explica por qué usará a Arturo Vidal en su nuevo puesto

Arturo Vidal deja en duda su futuro en Colo Colo

“Estoy contento porque me gusta jugar en Colo Colo, es mi casa, me gusta la gente y vamos a ver. Lo importante es lograr el objetivo este año y ya veremos qué pasa, nada es seguro“, complementó.

Publicidad

Publicidad

“No sería justo quedar fuera de las copas, sería feo, un fracaso. Quedan muchos partidos para ir el próximo año con todo. Por eso, depende mucho lo de este año pensando en el próximo, nunca voy a ser un estorbo para mi equipo, sino que ayudaré al equipo que amo“, cerró.