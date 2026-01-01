Todo fanático de Colo Colo desea que el 2026 haga olvidar lo acontecido durante el Año Viejo. El Centenario estuvo lleno de polémicas y de pocas luces. Muchas cosas hay por mejorar y otras por mantener.

Evidentemente, no es cosa sólo de suerte. Para tener buenos resultados es necesaria una buena planificación y una conformación adecuada del plantel. Por ambos senderos se encamina Colo Colo, sobre todo con la injerencia del técnico, Fernando Ortiz.

Los refuerzos no llueven, pero gotean. Colo Colo empieza a tomar, por ende, forma. Pero, falta la segunda patita de la receta del éxito. Hablamos de la planificación. La pretemporada del Cacique también empieza a consolidarse.

¿Cómo será la pretemporada de Colo Colo?

Todo comenzará el sábado 3 de enero. El plantel está citado para iniciar las pruebas médicas en Macul. recién el 5 de enero comenzarán las prácticas. Éstas están programadas para hacerse en las modernas canchas que el Sifup inauguró en Pirque. La pretemporada se extenderá entre el 3 de enero y el 14 del mismo mes.

Pero, hay noticias nuevas sobre el cómo serán las jornadas de preparación de esta pretemporada. Dejando de lado el viaje a Uruguay, que es el 14 de enero, se conoció la forma en que se llevarán las prácticas de la primera quincena.

Según aseguró Dale Albo, Colo Colo realizará triple jornadas de práctica, en las que se enfocarán, primero que todo, en lo físico y, luego, en lo futbolístico. La idea sería evitar futuras lesiones en el cuadro albo.

Fernando Ortiz

¿Cuáles serán los rivales de Colo Colo en la Serie Río de La Plata?

Colo Colo enfrentará, primero, a Olimpia de Paraguay, el 15 de enero. Luego, se verá las caras con Alianza Lima 18 de enero. Por último, el 21 se batirá con Peñarol. Todos los partidos son a las 21.00 horas.