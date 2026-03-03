Es tendencia:
Colo Colo

Los números de Ortiz en Colo Colo: La campaña que gatilla llamado de Blanco y Negro

La dirigencia de Blanco y Negro citó al DT argentino para explicar la paupérrima campaña. Revisamos los números que lo tienen al borde del despido.

Por Alfonso Zúñiga

Fernando Ortiz, cuestionado en Colo Colo tras el Superclásico.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTFernando Ortiz, cuestionado en Colo Colo tras el Superclásico.

La dolorosa derrota como local en el Superclásicoante Universidad de Chile, volvió a poner a Colo Colo en estado de crisis, donde luego de tres victorias consecutivas, los dardos de los hinchas se dirigen al técnico Fernando Ortiz.

Es más, según dio a conocer el diario La Tercera, desde la dirigencia de Blanco y Negro se comunicaron con el entrenador argentino y lo convocaron a una reunión para que entregue las explicaciones del caso, lo que vuelve a abrir el debate sobre su continuidad.

En ese ámbito, vale la pena repasar los números que posee Ortiz desde su llegada a Colo Colo desde septiembre del 2025, los cuales están muy lejos de lo que la historia de esta institución se acostumbró. ¿Será suficiente para que cumpla su ciclo?

Los paupérrimos números de Ortiz en Colo Colo

A nivel oficial, el estratega de 48 años dirigió un total de 14 encuentros, 13 de ellos por Liga de Primera, y su debut con los albos en la Supercopa, donde sufrió una de sus peores derrotas en el país, por 3-0 ante Universidad de Chileen Santa Laura.

Al mando de Colo Colo, Fernando Ortiz consiguió siete victorias, seis derrotas y apenas un empate, por 2-2 ante su “bestia negra” Deportes Limache, con un rendimiento del 52.38 por ciento, con 19 goles a favor y 17 en contra.

FECHATORNEORESULTADO
14 de septiembre del 2025SupercopaDerrota 0-3 ante Universidad de Chile
27 de septiembre del 2025Liga de PrimeraVictoria 4-0 a Deportes Iquique
19 de octubre del 2025Liga de PrimeraDerrota 0-1 ante Coquimbo Unido
27 de octubre del 2025Liga de PrimeraEmpate 2-2 con Deportes Limache
1 de noviembre del 2025Liga de PrimeraVictoria 1-0 a Ñublense
8 de noviembre del 2025Liga de PrimeraVictoria 2-1 a Unión Española
24 de noviembre del 2025Liga de PrimeraVictoria 4-1 a Unión La Calera
28 de noviembre del 2025Liga de PrimeraDerrota 0-3 ante Cobresal
7 de diciembre del 2025Liga de PrimeraDerrota 1-2 ante Audax Italiano
31 de enero del 2026Liga de PrimeraDerrota 1-3 ante Deportes Limache
8 de febrero del 2026Liga de PrimeraVictoria 2-0 a Everton
16 de febrero del 2026Liga de PrimeraVictoria 1-0 a Unión La Calera
21 de febrero del 2026Liga de PrimeraVictoria 1-0 a O’Higgins
1 de marzo del 2026Liga de PrimeraDerrota 0-1 ante Universidad de Chile
En síntesis

  • Fernando Ortiz fue citado por Blanco y Negro tras perder el Superclásico ante Universidad de Chile.
  • El estratega registra siete victorias, seis derrotas y un empate desde septiembre del año 2025.
  • Colo Colo alcanza un rendimiento del 52.38 por ciento en catorce encuentros bajo su mando.
