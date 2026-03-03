La dolorosa derrota como local en el Superclásicoante Universidad de Chile, volvió a poner a Colo Colo en estado de crisis, donde luego de tres victorias consecutivas, los dardos de los hinchas se dirigen al técnico Fernando Ortiz.

Es más, según dio a conocer el diario La Tercera, desde la dirigencia de Blanco y Negro se comunicaron con el entrenador argentino y lo convocaron a una reunión para que entregue las explicaciones del caso, lo que vuelve a abrir el debate sobre su continuidad.

En ese ámbito, vale la pena repasar los números que posee Ortiz desde su llegada a Colo Colo desde septiembre del 2025, los cuales están muy lejos de lo que la historia de esta institución se acostumbró. ¿Será suficiente para que cumpla su ciclo?

Los paupérrimos números de Ortiz en Colo Colo

A nivel oficial, el estratega de 48 años dirigió un total de 14 encuentros, 13 de ellos por Liga de Primera, y su debut con los albos en la Supercopa, donde sufrió una de sus peores derrotas en el país, por 3-0 ante Universidad de Chileen Santa Laura.

Al mando de Colo Colo, Fernando Ortiz consiguió siete victorias, seis derrotas y apenas un empate, por 2-2 ante su “bestia negra” Deportes Limache, con un rendimiento del 52.38 por ciento, con 19 goles a favor y 17 en contra.

FECHA TORNEO RESULTADO 14 de septiembre del 2025 Supercopa Derrota 0-3 ante Universidad de Chile 27 de septiembre del 2025 Liga de Primera Victoria 4-0 a Deportes Iquique 19 de octubre del 2025 Liga de Primera Derrota 0-1 ante Coquimbo Unido 27 de octubre del 2025 Liga de Primera Empate 2-2 con Deportes Limache 1 de noviembre del 2025 Liga de Primera Victoria 1-0 a Ñublense 8 de noviembre del 2025 Liga de Primera Victoria 2-1 a Unión Española 24 de noviembre del 2025 Liga de Primera Victoria 4-1 a Unión La Calera 28 de noviembre del 2025 Liga de Primera Derrota 0-3 ante Cobresal 7 de diciembre del 2025 Liga de Primera Derrota 1-2 ante Audax Italiano 31 de enero del 2026 Liga de Primera Derrota 1-3 ante Deportes Limache 8 de febrero del 2026 Liga de Primera Victoria 2-0 a Everton 16 de febrero del 2026 Liga de Primera Victoria 1-0 a Unión La Calera 21 de febrero del 2026 Liga de Primera Victoria 1-0 a O’Higgins 1 de marzo del 2026 Liga de Primera Derrota 0-1 ante Universidad de Chile

