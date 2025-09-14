Es tendencia:
Supercopa de Chile

Colo Colo vs U de Chile – Minuto a minuto, resultado y dónde ver la Supercopa 2025

Después de casi un año sin poder jugar, este domingo finalmente se conocerá al supercampeón del fútbol chileno. El Cacique y el Bulla se ven las caras en un duelo marcado por las prohibiciones.

Por Jp Viluñir Silva

Colo Colo y la U definen la Supercopa de Chile.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTColo Colo y la U definen la Supercopa de Chile.

Luego de todos los problemas que hubo para realizarla, finalmente este domingo 14 de septiembre conoceremos al supercampeón de nuestro fútbol. Desde las 15:00 horas Colo Colo y la U de Chile se ven las caras en la definición de la Supercopa en un duelo que promete.

Luego del triunfo en el Superclásico por la Liga de Primera y con Fernando Ortiz en la banca, el Cacique apuesta a levantar el único título que le queda en disputa en el año de su centenario. Sin embargo, en frente estarán unos pupilos de Gustavo Álvarez que llegan heridos y con la mira puesta en Copa Sudamericana.

Colo Colo y la U vuelven a enfrentarse, ahora por la definición de la Supercopa de Chile. Foto: Photosport.

Revisa las formaciones y sigue el relato de la Supercopa de Chile entre Colo Colo y la U

¡HAY AMBIENTE AFUERA DEL SANTA LAURA!

Hinchas de la U aprovechan los edificios para mirar la Supercopa a la distancia.

¡EL ONCE DE LA U!

Son elegidos por Gustavo Álvarez para la Supercopa.

¡FORMACIÓN DE COLO COLO!

Así va el Cacique esta tarde. Los detalles haciendo click aquí.

¡A BUSCAR SU PRIMER TÍTULO!

Fernando Ortiz llegó al Estadio Santa Laura de traje para la definición de la Supercopa ante la U. El DT tendrá un importante estreno en la banca del Cacique.

¡ASÍ LLEGÓ LA U AL SANTA LAURA!

El campeón de la Copa Chile 2024 está listo para pelear por la Supercopa.

UN PARTIDO MARCADO POR EL PÚBLICO

Ante el temor que existía en la ANFP por juntar a las dos hinchadas más importantes del país, se tomó la decisión de hacer una venta de entradas sólo a hinchas mayores de 55 años y asociados de alguna forma a la entidad, ya sean jugadores juveniles o entrenadores. ¿Servirá la estrategia? Está por verse.

¿QUIÉN SERÁ EL SUPERCAMPEÓN DEL FÚTBOL CHILENO?

¡Muy buenas tardes, redgoleros y redgoleras! Nos volvemos a encontrar para traerte toda la emoción de la final de la Supercopa de Chile entre Colo Colo y la U. El campeón del Campeonato Nacional y el monarca de la Copa Chile en 2024 se enfrentan en un duelo del que podrás saber todos los detalles junto a RedGol.

