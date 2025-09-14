Luego de todos los problemas que hubo para realizarla, finalmente este domingo 14 de septiembre conoceremos al supercampeón de nuestro fútbol. Desde las 15:00 horas Colo Colo y la U de Chile se ven las caras en la definición de la Supercopa en un duelo que promete.

Luego del triunfo en el Superclásico por la Liga de Primera y con Fernando Ortiz en la banca, el Cacique apuesta a levantar el único título que le queda en disputa en el año de su centenario. Sin embargo, en frente estarán unos pupilos de Gustavo Álvarez que llegan heridos y con la mira puesta en Copa Sudamericana.

Colo Colo y la U vuelven a enfrentarse, ahora por la definición de la Supercopa de Chile. Foto: Photosport.

Revisa las formaciones y sigue el relato de la Supercopa de Chile entre Colo Colo y la U