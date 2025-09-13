Pronósticos Colo Colo vs Universidad de Chile: se acaba la novela, se juega la final de la Supercopa 2025

RedGol te entrega los mejores pronósticos deportivos para apostar en Colo Colo vs Universidad de Chile, por la Supercopa de Chile 2025.

Este domingo 14 de septiembre, desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, se pondrá fin a la incertidumbre: Colo Colo y Universidad de Chile definirán la Supercopa 2025, con el arbitraje de Felipe González.

Tras días de dudas sobre la realización del encuentro, al fin se jugará el cruce que coronará al campeón del fútbol chileno, apenas dos semanas después del Superclásico del Campeonato Nacional, donde el Cacique se impuso por 1-0.

En la previa de esta gran final, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos para que tengas en cuenta a la hora de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Colo Colo vs Universidad de Chile

Goles totales: Menos de 2.5 1.82 Recibirá una tarjeta: Esteban Pavez 1.98 Ningún gol antes del minuto 31 1.88

Con el código promocional Betano podrás acceder a beneficios exclusivos para armar tus jugadas en la final de la Supercopa 2025 del fútbol chileno.

Pocos goles: se define la Supercopa 2025

En cuatro de los últimos seis partidos de Colo Colo, se registraron menos de tres goles.

También se contabilizaron dos tantos o menos en tres de los recientes cinco encuentros de Universidad de Chile.

Además, cinco de los últimos seis superclásicos finalizaron con dos goles o menos.

Goles totales: Menos de 2.5 – 1.82 en Betano

Pavez vive el Superclásico de forma especial

Esteban Pavez fue amonestado en sus dos recientes apariciones con Colo Colo y en los dos últimos superclásicos. De hecho, fue expulsado por doble amarilla en el choque de la fecha 7 del Campeonato Nacional entre la U y el Cacique.

Recibirá una tarjeta: Esteban Pavez – 1.98 en Betano

El gol tarda en llegar en la Supercopa

En cuatro de los últimos cinco compromisos de los Albos, el marcador no registró tantos hasta después del minuto 31.

Algo similar para los Azules, ya que en tres de sus recientes cuatro encuentros, no hubo goles en los primeros 31 minutos.

Ningún gol antes del minuto 31 – 1.88 en Betano

Cuotas en Colo Colo vs Universidad de Chile

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Colo Colo vs Universidad de Chile: últimos partidos